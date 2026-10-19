Cazurile critice și sutele de urgențe au pus la încercare personalul medical, în timp ce zeci de pacienți s-au prezentat cu probleme care nu necesitau intervenție imediată

520 de persoane au avut nevoie de asistență medicală la Unitatea de Primire Urgențe în weekendul care tocmai s-a încheiat. Dintre acestea, 126 au fost încadrate în categoria cazurilor critice, iar alte sute au solicitat îngrijiri pentru diverse probleme de sănătate. Bilanțul arată că 126 de pacienți au necesitat internare pentru continuarea investigațiilor și administrarea tratamentului adecvat.

Sute de prezentări, zeci de cazuri non-urgente

Potrivit datelor centralizate, în weekend au fost înregistrate 313 urgențe și 81 de cazuri non-urgente, pe lângă cele 126 de cazuri critice. În total, personalul medical a acordat asistență pentru 520 de persoane.

Dintre pacienții evaluați, 126 au fost internați pentru investigații suplimentare și tratament, în funcție de starea de sănătate și de necesitățile medicale.

Bilanțul weekendului evidențiază volumul ridicat de activitate al Unității de Primire Urgențe, unde personalul medical a gestionat cazuri cu niveluri diferite de gravitate.