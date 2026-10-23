



Echipa masculină de spadă seniori a CSM Olimpia Satu Mare a câștigat pentru al treilea an consecutiv Cupa României, după succesele din 2024 și 2025. La competiția desfășurată la București, sătmărenii au obținut și o medalie de bronz în proba individuală, prin Adrian Dabija, astfel că delegația clubului revine acasă cu două medalii.

Scrimerii de la CSM Olimpia Satu Mare au încheiat un nou weekend memorabil, confirmându-și valoarea și ambițiile în competițiile naționale. În întrecerea pe echipe, desfășurată vineri, sătmărenii au obținut trei victorii și au cucerit Cupa României pentru a treia oară consecutiv, după triumfurile din 2024 și 2025.

Echipa sătmăreană a fost alcătuită din Adrian Dabija, Alex Oroian, Szabó Szabolcs și Mézinger Márton. În sferturile de finală, formația CSM Olimpia a învins echipa CSU Craiova 1 cu scorul de 45–34, iar în semifinale s-a impus în fața celor de la CS UNEFS București, scor 45–42, asigurându-și astfel calificarea în ultimul act.

În finală, sătmărenii au întâlnit formația CSU Târgu Mureș, considerată una dintre principalele favorite ale competiției. Duelul a fost echilibrat, însă sportivii de la CSM Olimpia au preluat conducerea după a doua serie de relee, când aveau avantajul de 15–13, și au reușit să mențină controlul până la final. Sătmărenii s-au impus cu 45–39 și au ridicat din nou trofeul deasupra capului, pentru al treilea an consecutiv.

Adrian Dabija, medaliat cu bronz la individual

Performanța pe echipe a fost completată de un rezultat valoros în proba individuală, unde Adrian Dabija a urcat joi după-amiază pe treapta a treia a podiumului.

Sportivul sătmărean a încheiat faza grupelor cu patru victorii și două înfrângeri, după care a obținut alte patru succese pe tabloul principal, calificându-se în semifinale. În penultimul act, acesta l-a întâlnit pe Alexandru Stoica, reprezentantul CSU Târgu Mureș.

Într-un duel strâns, Dabija a cedat cu scorul de 13–15 și a ratat calificarea în finală, însă și-a asigurat medalia de bronz prin parcursul său de până atunci.

Ceilalți reprezentanți ai CSM Olimpia Satu Mare au încheiat proba individuală pe următoarele poziții: Alex Oroian s-a clasat pe locul al șaptelea, iar Szabó Szabolcs a ocupat locul al nouălea. Ambii au fost eliminați de colegul lor de club, Oroian în sferturile de finală, iar Szabó în optimile de finală.

În clasamentul individual, Mézinger Márton a ocupat locul 25, Tudor Surducan s-a clasat pe poziția a 37-a, iar Anton Cîmpan a încheiat competiția pe locul 59.

Prin câștigarea Cupei României pentru al treilea an consecutiv și medalia de bronz obținută de Adrian Dabija, scrimerii de la CSM Olimpia Satu Mare au confirmat încă o dată că se numără printre forțele importante ale spadei din România.

,,Am reusit sa castigam Cupa Romaniei 2026 in proba pe echipe, dupa o competitie cu asalturi destul de provocatoare si momente in care a trebuit sa tragem serios pentru fiecare tusa. Cred ca ceea ce a facut diferenta a fost faptul ca am ramas uniti pe tot parcursul competitiei. Ne-am sustinut reciproc, ne-am ridicat moralul atunci cand lucrurile nu mergeau asa cum ne doream si am avut incredere unul in celalalt pana la final. Pana la urma, asta e si partea frumoasa a probei pe echipe, ca nu depinde totul de un singur sportiv, ci de felul in care reusim sa ne completam si sa fim acolo unul pentru celalalt. Ne bucuram mult de acest rezultat si speram sa continuam in aceeasi formula si cu rezultate la fel de bune!“ a declarat Alex Oroian pentru GAZETA DE NORD VEST.

