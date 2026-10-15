Polițiștii sătmăreni au desfășurat acțiuni pentru menținerea ordinii publice și pentru prevenirea accidentelor rutiere, aplicând peste 240 de sancțiuni contravenționale

Peste 80.000 de lei în amenzi au fost aplicate de polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, în cadrul acțiunilor desfășurate la data de 14 octombrie. Intervențiile au vizat atât menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, cât și prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței în trafic. În total, oamenii legii au aplicat peste 240 de sancțiuni contravenționale, în urma activităților desfășurate pe raza județului.

Peste 20.000 de lei în amenzi pentru încălcarea normelor de ordine publică

În cadrul acțiunilor pentru menținerea ordinii și siguranței publice, polițiștii sătmăreni au aplicat peste 40 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 20.000 de lei.

Activitățile au urmărit menținerea unui climat de siguranță la nivelul județului și prevenirea faptelor care pot afecta ordinea publică.

Amenzi de peste 60.000 de lei în urma controalelor din trafic

O altă componentă importantă a acțiunilor polițiștilor a vizat siguranța rutieră. Echipajele au desfășurat activități de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier, urmărind totodată prevenirea faptelor antisociale.

În urma acestor verificări, au fost aplicate peste 200 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 60.000 de lei.

Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, valoarea cumulată a amenzilor aplicate în cadrul celor două categorii de activități a depășit 80.000 de lei.

Acțiunile polițiștilor au avut ca obiectiv prevenirea încălcării legislației, menținerea ordinii publice și creșterea siguranței participanților la trafic.