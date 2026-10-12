Într-o perioadă în care prevenirea violenței în mediul școlar reprezintă o prioritate, polițiștii din cadrul Biroului de Siguranță Școlară cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale 10 octombrie 2026 lansează proiectul local „Siguranța între pagini”, lectura ca o alternativă sănătoasă la comportamentele agresive și ca mijloc de dezvoltare armonioasă a copiilor și adolescenților.

Proiectul își propune să încurajeze preșcolarii și elevii de toate vârstele să descopere lectura ca modalitate de petrecere a timpului liber, de exprimare și de înțelegere a emoțiilor și a relațiilor cu cei din jur. Prin intermediul poveștilor și al personajelor, copiii pot identifica modele de comportament bazate pe respect, empatie, comunicare și toleranță, învățând, totodată, că situațiile conflictuale pot fi gestionate fără recurgerea la violență.

„Siguranța între pagini” urmărește, astfel, nu doar apropierea copiilor de carte, ci și formarea unor comportamente adecvate în familie, la școală și în societate, contribuind la dezvoltarea unei atitudini responsabile și nonviolente.

Pornind de la aceste obiective, polițiștii din cadrul Biroului de Siguranță Școlară au desfășurat activități preventive și informative în cadrul Grădiniței “Ham Janos” Satu Mare citind preșcolarilor povești și cărți cu tematică anti-violență, adaptate vârstei acestora. Pornind de la personajele și situațiile prezentate, copiii au fost încurajați să identifice comportamentele potrivite și nepotrivite, să descopere metode de a fi politicoși și respectuoși și să înțeleagă importanța soluționării pașnice a neînțelegerilor.

Pentru elevii din ciclul gimnazial, polițiștii au transformat prevenirea violenței într-o experiență cât mai apropiată de situațiile pe care aceștia le-ar putea întâlni în viața de zi cu zi. Au fost puse în scenă exemple concrete de situații în care un elev poate fi supus violenței, intimidării sau bullying-ului, fiind discutate, împreună cu elevii, modalitățile concrete prin care pot reacționa în astfel de împrejurări.

Elevii au fost îndrumați să nu răspundă violenței prin violență, să solicite sprijinul unui adult de încredere și să sesizeze situațiile de bullying sau agresiune, atunci când acestea apar. Totodată, polițiștii au subliniat importanța intervenției și a sprijinului acordat colegilor care se confruntă cu astfel de situații.

Proiectul „Siguranța între pagini”, se va desfășura în unitățile de învățământ din mediul urban și rural până în luna august 2027, având ca obiectiv să ajungă la aproximativ 500 de preșcolari și elevi. Prin intermediul poveștilor, dialogului și exemplelor practice, proiectul urmărește să transmită mesaje preventive într-o manieră accesibilă copiilor, încurajând dezvoltarea unor comportamente responsabile, bazate pe respect, empatie și nonviolență.

Siguranța începe cu fiecare dintre noi. Un gest de solidaritate, o atitudine respectuoasă sau curajul de a cere ajutorul pot face diferența în prevenirea violenței și în construirea unui mediu școlar sigur, în care fiecare copil să se simtă protejat și respectat.