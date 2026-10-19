Școala Gimnazială ”Octavian Goga” din Carpați a organizat ieri (luni) un foarte apreciat ”Târg al toamnei” care s-a bucurat de o prezență numeroasă. Din scurta discuție pe care am avut-o cu directorul instituției de învățământ, d-na Dorina Dărăban, am aflat că și dânsa a fost surprinsă de participarea masivă a copiilor, părinților și bunicilor la activitatea din prima săptămână de școală altfel din acest an școlar.









Vă lăsăm să admirați câteva poze, iar pentru cei care ne accesează site-ul și fb-ul acestuia atașăm și câteva filmulețe de la eveniment. La filmulețe vă recomand să aveți sonorul pornit.







