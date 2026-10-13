Accidentul s-a produs luni după-amiază, după ce motocicleta condusă de un bărbat din Ianculești a intrat în coliziune cu un autoturism; în ciuda îngrijirilor medicale, victima nu a supraviețuit.





Tragedie pe DN 19, între Carei și Petrești! Un motociclist în vârstă de 59 de ani, din localitatea Ianculești, și-a pierdut viața după ce a fost implicat într-un accident rutier produs luni, 12 octombrie, în jurul orei 14:30. Bărbatul a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale, însă, din nefericire, medicii nu au reușit să-i salveze viața.

Potrivit primelor cercetări efectuate de polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei, motociclistul nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul care circula în fața sa și care era condus de un bărbat de 47 de ani, din localitatea Amați. În urma impactului, motociclistul a suferit leziuni care au necesitat transportarea sa la spital.

Șoferul autoturismului a fost testat cu etilotestul

Polițiștii au precizat că șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Ancheta continuă

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul rutier. Circumstanțele tragediei urmează să fie clarificate în cadrul anchetei.

Moartea sa a îndoliat comunitatea și a readus în atenție pericolele de pe șoselele județului Satu Mare. În numai o săptămână, acesta a fost al doilea motociclist care și-a pierdut viața într-un accident rutier pe drumurile din județ, un bilanț tragic care ridică din nou semne de întrebare privind siguranța participanților la trafic.



