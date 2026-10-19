Traficul de persoane reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului, care afectează milioane de oameni din întreaga lume. Victimele traficului de persoane pot fi exploatate sub diferite forme: muncă forțată, exploatare sexuală, obligarea la cerșetorie sau prelevarea ilegală de organe. Eforturile depuse de reprezentanții instituțiilor cu atribuții în acest domeniu, pentru conștientizarea și educarea populației, în special a copiilor și tinerilor, sunt esențiale pentru prevenirea traficului de persoane și sprijinirea victimelor.

În această direcție, vineri 16 octombrie a.c., pentru a marca Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Persoane, care se sărbătorește în fiecare an la data de 18 octombrie, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare Biroului Siguranță Școlară – au desfășurat o serie de activități preventiv-educative în cinci unități de învățământ preuniversitar, având ca scop creșterea gradului de conștientizare în rândul tinerilor cu privire la riscurile și pericolele asociate acestui fenomen.

În cadrul întâlnirilor, polițiștii au purtat discuții deschise cu elevii și cadrele didactice, abordând teme esențiale legate de modalitățile prin care persoanele vulnerabile pot deveni victime ale traficului de persoane, formele de exploatare, precum și pericolele din mediul online (metoda Loverboy, racolarea prin rețele de socializare sau oferte de muncă ilegale/fictive). Discuțiile s-au axat pe identificarea semnelor de pericol, verificarea ofertelor de muncă înainte de acceptare și importanța protejării datelor personale în mediul online.

Activitățile au avut un caracter interactiv, elevilor le-au fost prezentate recomandări practice pentru propria siguranță, fiind încurajați să fie prudenți în interacțiunile cu persoane necunoscute și să raporteze imediat orice situație suspectă părinților, profesorilor sau autorităților.

La activități au participat un număr de 233 beneficiari, elevi și cadre didactice, atât din mediul urban, respectiv elevii Colegiului Național “Mihai Eminescu”, Liceului Tehnologic “Ioniță G. Andron” Negrești Oaș și Școlii Gimnaziale Tășnad cât și din mediul rural respectiv elevi din cadrul Școlii Gimnaziale Sărăuad și ai Școlii Gimnaziale Săuca, care au manifestat interes și implicare pe parcursul sesiunilor informative.





Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, prin Biroul Siguranță Școlară, își propune să continue aceste activități informativ preventive, oferind instrumentele necesare pentru a recunoaște pericolele și pentru a acționa la timp, orice suspiciune sau situație de pericol putând fi raportată la numărul de urgență 112 sau la liniile telefonice gratuite dedicate victimelor traficului de persoane 0800800960 respectiv 0800 800 678.



