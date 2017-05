Fast la Ziua Colegiului Naţional Mihai Eminescu Satu Mare

Colegiul Naţional Mihai Eminescu din Satu Mare îşi sărbătoreşte anual “ziua” – prilej cu care sunt organizate o multitudine de activităţi care celebrează munca neobosită de un an a elevilor alături de profesorii lor. Totodată, este ocazia perfectă pentru absolvenţii liceului din promoţiile anterioare să se reîntâlnească cu locul unde au studiat şi oamenii care probabil le-au fost mentori nepreţuiţi. Mai mult, în această zi, porţile sunt deschise pentru elevii de clasa a 8-a care se pregătesc să devină liceeni din toamnă.

Premii, dezvelirea unei plăci comemorative şi momente artistice

Sala festivă a fost locul în care a avut loc festivitatea de deschidere a Zilei Colegiului. Au fost premiaţi olimpicii eminescieni pentru rezultatele obținute la etapa naţională a olimpiadelor şi concursurilor școlare în perioada mai 2016 – mai 2017. Atmosfera a fost una de suport reciproc , cu multe aplauze şi cuvinte de laudă la adresa elevilor care s-au remarcat prin discursurile domnului director Liviu Rotaru şi doamnei director adjunct Nicoleta Cherecheş.



Începând cu ora 11 s-a derulat procesiunea de dezvelire a plăcii comemorative ”In memoriam dr. Vasile Scurtu”. Dânsul a fost cercetător în domeniul istoriei, al folclorului și al lingvisticii regiunii sătmărene, dar şi profesor de limba și literatura română între 1930 şi 1940 la Liceul Mihai Eminescu din Satu Mare. Au fost prezenţi mai mulţi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, apropiaţi ai doctorului Vasile Scurtu, remarcabilă fiind totodată prezenţa consilierul ministrului educației naționale, prof. Constantin Trăistaru.

Acţiunea a fost încheiată cu prezentarea unor momente artistice atât poetice, cât şi muzicale. Silvia Ruba, premiată cu locul I la etapa naţională a Olimpiadei de Limba şi Literatura Română, a recitat celebra poezie “Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”. Apoi, corul de elevi din clasa a IX-a, coordonaţi de profesoara de limba română Carmen Bratosin, au oferit o prestaţie artistică vocală şi la chitară.

Standuri pe categorii disciplinare şi alte activităţi

În toată clădirea Colegiului Eminescu au fost amenajate standuri care să demonstreze activitatea intensă a diverselor catedre, dar nu numai. Spre exemplu, a fost amenajat un colţişor traditional, cu obiecte vestimentare specifice, dar şi ştergare, laviţe şi obiecte artizanale – toate din locuinţele proprii ale elevilor. Mai mult, elevii sunt implicaţi activ în tot soiul de activităţi de voluntariat şi au demonstrat acest lucru în mod practic chiar de Ziua Colegiului, când au iniţiat o acţiune de donare de jucării pentru casele de copii cu care au parteneriate.

În acelaşi timp, a avut loc lansarea revistei școlare în limba franceză Nos essais (nr. 6, Serie nouă, an 2017) și un spectacol în limba franceză sub coordonarea prof. Mariana Molnar. S-au desfăşurat activități demonstrative organizate de catedrele de specialitate (catedra de Limba română; catedra de Limbi moderne; catedra de Matematică; catedra de Ştiinţe – Chimie, Fizică, Biologie; catedra de discipline socio-umane; catedra de Informatică; catedra de Educaţie Fizică şi Arte). De asemenea, a fost organizat şi un atelier de cercetare transdisciplinară intitulat “Aplicații ale Echipei Multitouchcnme” sub îndrumarea prof. dr. Georgeta Cozma.

Rareş Jucan