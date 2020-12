P.S.D. SINTEZA PROGRAMULUI DE GUVERNARE 2021 – 2024 ECONOMIE SI FISCALITATE

Cresterea economica din ultimi 3 ani de guvernare PSD:

2017 2018 2019

+7,1%/PIB +4,4%/PIB +4,1%/PIB

INDICATORI ECONOMICI SI SOCIALI :

Produsul intern brut (PIB):

Ce am preluat in 2016 Ce am lasat in 2019 Unde suntem acum :2020 Unde vom fi in 2024, fiind la guvernare PSD :

170 mld.euro 223 mld.euro 215 mld euro- dupa estimari 292 mld euro

Cresterea anuala a PIB, in conformitate cu programul PSD:

2020 2021 2022 2023 2024

215 mld. Euro

1049 mld lei 1128 mld.lei

1217 mld.lei

1323 mld.lei

1441 mld lei

Datoria guvernamentala

Am preluat

2016 Am lasat

2019 Acum suntem 2020 Unde vom fi in 2024

37,3 % din PIB 34,6% din PIB

-2,7% din PIB 46% din PIB Prin cresterea anuala a PIB, mai mult decat datoria publica, vom ajunge la 39%PIB => scadere 7%

Rata somajului

Am preluat in 2016 Am lasat in 2019

Acum suntem 2020 GUVERN PSD

2021 2022 2023 2024

5,5% 4%=>

-1,5% 5,3%

=>+1,3% 4,5% 4,1% 3,8% 3,5%

Salariul minim brut :

Am preluat in 2016 Am lasat in 2019

Acum suntem 2020 GUVERN PSD

2021 2022 2023 2024

1250 lei 2080 lei => crestere 66% General

2230 lei 2460 lei 2740 lei 3200 lei 3500 lei

ST. SUP.

2350 lei 2600 lei 3000 lei 3550 lei 4150 lei

Constructii 3000 lei 3100 lei 3200 lei 3400 lei 3500 lei

Salariul mediu brut :

2016 2019

2020 GUVERN PSD

2021 2022 2023 2024

2300 lei 3116 lei => crestere 36 % 5260 lei

5580 lei

5950 lei

6550 lei

7010 lei

Punctul de pensie :

Am preluat in 2016 Am lasat in 2019

Acum suntem 2020 GUVERN PSD

2021 2022 2023 2024

871,7lei 1265 lei crestere 45% Estimam 1775 lei cf.L.127/2019 1875 lei 2010 lei 2170 lei 2340 lei

Crestere 32% fata de acum

Pensia minima :

Am preluat 2016 Am lasat 2019 Acum suntem 2020 2024

400 lei 704 lei 800 lei 1300=>crestere 63%

Nr persoane in deprivare materiala severa:

Am preluat 2016 Am lasat 2019 Acum suntem 2020 2024

4,6 mln 2,8 mln => – 1,8 mln pers 3,3 mln 1,8 mln =>scadere 1,5 mln persoane

Venituri bugetare (din PIB):

2020 2021 2022 2023 2024

30,8% 32,3 % 32,9% 33,4% 33,7%

Cheltuieli cu dabanzi (%din PIB)

2020 2021 2022 2023 2024

1,5% 1,4 % 1,2% 1,1% 1%

FISCALITATEA IN SPRIJINUL DEZVOLTARII:

Reducerea impozitarii muncii

Pentru salariatii cu venituri mici si cei din clasa de mijloc :

Impozit zero la salariul minim

Scaderea impozitului la salariatii cu copii

Scaderea impozitului la salariile mai mici de 6000 lei

Impozit zero pe bonurile de masa .

Avantaje

Cresterea salariilor la 85% dintre salariati,

Aplicarea din prima zi de guvernare,

Impact bugetar redus (0,2% din PIB)

Reducerea inechitatiilor si a riscului de saracie

Fara costuri suplimentare ale angajatorilor

Eventualele reduceri de venit la bugetele locale vor fi compensate prin transferuri de la bugetul de stat.

Stimulente financiare

Pentru salariatii cu copii:

Dublarea alocatiilor pentru copii -imediat

Majorarea stimulentului de insertie in munca:

– 1,5 salarii minim in primul an

– 1 salar minim net in al 2-lea an

Acordarea stimulentului pt o perioada de 3 ani in cazul nasterii celui de-al 3-a copil

Majorarea indemnizatiei de crestere a copilului, cel putin salariul minim pe economie sau 100% din media veniturilor pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 7 salarii minime

Vouchere pentru cresa , se acorda pana la intrarea copilului in grupa mica

Credite cu dobanda subventionata de stat pentru familii cu copii pentru achizitia/constructia/renovarea unei case, reducerea datoriei cu fiecare copil nascut

Stimulente financiare pentru elevi : se acorda din Fonduri Europene pentru elevii care nu au absente la cursuri

Bonificatie la pensie pentru mame:

– 1% la 1 copil

– 4% la 2 copii

– 10% pentru cel putin 3 copii

DIRECTIILE PRIORITARE

SIGURANTA LOCULUI DE MUNCA

Sprijinirea companiilor pentru mentinerea si crearea locurilor de munca

Atentie : conditie obligatorie mentinerea locurilor de munca cel putin 1 an de la primirea ajutorului

Program- 2 mld euro pentru companii strategice

Imprumuturi acordate de stat garantate cu actiunile companiilor din domeniile strategice ( energie, comunicatii,etc)

Credite cu dobanza fixa pentru IMM-uri

BNR va acorda credite cu dobanda 0% bancilor comerciale care vor da credite imm-urilor cu dobanda de maxim 2% in lei, intre 3 si 10 ani, pentru capital de lucru si investitii

Asigurarea capitalului de lucru

Linii de credit pentru deficientele temporare ale capitalului de lucru cu dobanda de maxim 2% intre 3 si 10 ani

Granturi pentru companii pentru soft de e-commerce

Granturi intre 50.000 si 200.000 euro pentru firmele cu c.a. mai mica de 1 mln euro pentru software de e-commerce

Programul start-up Nation editia a III-a

Finantarea a 10.000 de proiecte cu 200.000 lei/proiect, stimularea antreprenoriatului si crearea de noi locuri de munca

Programul start-up Nation +

Garantii de stat pentru creditele luate de companiile care au accesat star-up Nation, dar si pentru celelalte star-up-uri prin banci cu capital de stat

Programul start-up export

Garantii guvernamentale de pana la 100% prin Eximbank cu un plafon de 10 mld lei

Se acorda pentru mentinerea activitatii curente inclusiv pentru somaj tehnic si pentru cresterea capacitatii de export pe piete tinta

Granturi de 200.000 euro pentru IMM-uri

Pentru investitii in sectorul de productie

Program pe 4 ani, in limita a 2 mld euro

B. CRESTEREA NIVELULUI DE TRAI PRIN INVESTITII

Cresterea nivelului de trai prin dezvoltarea regionala

Conditie obligatorie: mentinerea locurilor de munca cel putin 1 an de la primirea ajutorului

Prin Fondul National de Dezvoltare Locala – 3 miliarde euro anual pentru: drumuri,sport, cultura,apa-canalizare, salubrizare,sanatate,culte,locuinte sociale,energie,educatie

Ajutor pana la 100.000 euro pentru sustinerea afacerii cu garantie pentru 50% din credit, 50% din ajutorul nerambursabil este pentru salariile noilor angajati

Conditii :

Investitia sa fie intr-o zona cu somajul mai mare de 5%

Angajatii vor primi salarii cel putin egale cu salariul mediu pe economie

Locurile de munca sunt mentinute cel putin un an

Programul Investim in locuinte de serviciu

Programul Rezidente moderne pentru varstnici

“PRODUSELE FABRICATE IN ROMANIA” – PRIORITATE DE GRAD 0

Investitii pentru crearea de noi locuri de munca

Accelerarea investitiilor publice

Infiintarea Bancii de Dezvoltare a Romaniei

Program petru stimularea constructiilor

Program pentru relansarea productiei

Dezvoltarea lanturilor de productie locale

Program pentru investiile mari

Program de sprijin pentru industria auto

Program pentru industria de electrocasnice

Schema de retehologizare a companiilor locale

Program de industrializare pe baza de licenta – 1 miliard de euro pentru cumpararea de licente urmand ca annual sa ramburseze un procent din incasari pentru utilizarea licentelor

Program pentru incubatoare si parcuri industriale -minim 1 parc in fiecare judet

Program star-up pentru studenti – incubatoare de afaceri in universitati

Program de investitii pentru statiunile balneare : 1 miliard euro in 10 ani pentru modernizare a 31 statiunii balneare

SURSE DE FINANTARE (DE UNDE VOM AVEA BANI ?)

Fonduri europene

Efecte de multiplicare generate de Fonduri Europene (CFM 2014-2020, CFM 2021-2027)

Fonduri absorbite

2021 – 53 miliarde lei => productie +servicii => 15,9 miliarde lei

2022 – 73 miliarde lei => productie +servicii => 21,9 miliarde lei

2023 – 111 miliarde lei =>productie+servicii => 30%PIB => 33,3 miliarde lei

2024 – 107 miliarde lei => productie+servicii => 32,1 miliarde lei

TOTAL FONDURI EUROPENE 2021 – 2024

344 miliarde lei => PIB => 103,2 miliarde lei

Rata de absorbtie din CFM 2021-2027 => 54% pana la 31.12.2024, diferenta urmand sa fie accesata pana la 31.12.2027

Investitii in economie

Efecte de multiplicare generate de investitii in economie (din fondurile publice, surse atrase din credite BEI, BERD,BM,etc si prin parteneriat public-privat)

Investitii publice : taxe si impozite

2021 : +12 miliarde lei fata de 2020 => +3,6 miliarde lei fata de 2020

2022 : +10 miliarde lei fata de 2021 => + 3 miliarde lei fata de 2021

2023 :+13 miliarde lei in plus fata de 2022 => +3,9 miliarde lei in plus fata

de 2022

2024:+19,4 miliarde lei in plus fata de 2023=> + 5,8 miliarde lei in plus fata

de 2023

Fondul strategic de investitii

Efecte de multiplicare generate de Fondul Strategic de investitii (FSI)

Fonduri absorbite

Buget (imp si taxe)

2021 —— productie+servicii ——

2022 8 miliarde lei => productie+servicii 2,4 miliarde lei

2023 12 miliarde lei => productie+servicii 3,6 miliarde lei

2024 20 miliarde lei => productie+servicii 6 miliarde lei

TOTAL 40 MILIARDE LEI ………………………………….12 MILIARDE LEI

30% din sumele intrate in economie sub forma de investitii vor veni la Buget sub forma de taxe si impozite

Cresterea veniturilor populatiei

Venituri suplimentare Consum Buget

2021 60,4 miliarde lei 80% =>48,3 miliarde lei 30% 14,5 miliarde lei

2022 37,2 miliarde lei 80%=> 29,8 miliarde lei 30% 8,9 miliarde lei

2023 50 miliarde lei 80% =>40 miliarde lei 30% 12 miliarde lei

2024 56,8 miliarde lei 80%=> 45,4 miliarde lei 30% 13,6 miliarde lei

Conform datelor statistice cca 80% din veniturile populatiei intra in consum, iar restul este economisit

Din veniturile care se constituie PIB,cca 30% se intoarce la BS sub forma de taxe si impozite

Cresterea colectarii si reducerea evaziunii

Digitalizarea/interconectarea case de marcat la ANAF => + 12 miliarde lei

Reducerea arieratelor recuperabile la buget => + 8 miliarde lei

Implementarea directivei europene (1164/2016) impotriva transferului profiturilor => + 4 miliarde lei (statul incaseaza de 4 ori mai putin decat ar trebui de la multinationale)

Restituirea TVA si creante doar dupa compensarea obligatiilor => + 1 miliard lei

Rationalizarea de cheltuieli si prioritizarea proiectelor finantate din bani publici => + 4 miliarde

Introducerea contractelor de performanta in institutii publice si companii de stat => + 1 miliard lei

Reducerea evaziunii => + 4 miliarde

Digitalizarea marilor sisteme publice =>

0,5 % PIB – 2021

1,0 % PIB – 2022

1,5 % PIB – 2023

2,0 % PIB – 2024

TINTELE PROGRAMULUI DE GUVERNARE

+77 miliarde euro la PIB in 2024, PIB de 292 miliarde euro

+4,4 % cresterea economica medie anuala ( trecerea la economie bazata pe inovatie)

33,7 % venituri bugetare din PIB ( cu mentinerea taxelor actuale)

<3% deficit bugetar din PIB, in 2024 (respectarea criteriilor de la Maastricht)

80% din media UE a PIB pe locuitor (raportat la paritatea puterii de cumparare)

+37% la puterea de cumparare a salariului minim

1,6 mil romani cu salariul peste 1000 euro brut (fata de 1,1 miliarde in prezent)

+1 mil contracte noi de munca

-1,5 mil persoane in deprivare materiala severa

-20 % decalaj de dezvoltare intre rural si urban

VA MULTUMESC !

IOAN TIBIL