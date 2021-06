FRF. Adrian Rus: “Vreau să jucăm în curând cu stadioanele pline, nu doar cu 25% din capacitate!”

=

Fotbalistul sătmărean Adrian Rus, aflat în cantonamentul echipei naţionale de la Mogoşoaia de dinaintea partidelor amicale cu Georgia şi Anglia, a declarat, într-un interviu acordat site-ului oficial al FRF, că îşi doreşte ca în curând să joace pe stadioane pline, nu doar cu spectatori pe 25% din capacitatea lor.

Fundaşul se bucură că primul meci cu spectatori al naţionalei se va disputa la Ploieşti.

“Stadionul Ilie Oană este unul special pentru mine, acolo am obţinut calificarea la EURO de tineret din 2019. Şi tot acolo am debutat la prima reprezentativă. Cât de spre fani, nici nu mai are rost să vorbim, pentru că ne dorim de mult să-i avem lângă noi. Îmi doresc să jucăm cât mai repede cu stadioanele pline, nu doar cu 25% din capacitatea lor”, a afirmat el.

Rus a menţionat că a venit mai devreme în cantonamentul naţionalei de la Mogoşoaia pentru a se pregăti suplimentar.

“Am primit convocarea în ziua în care aveam cununia la starea civilă. A fost ca un cadou din partea selecţionerului pentru mine. Cununia a fost pe la ora 14:00, iar vestea convocării am primit-o pe la 16:00. M-am simţit foarte bine. După cum se ştie, campionatul Ungariei s-a terminat mai repede, era normal să vin mai repede la Bucureşti să am nişte antrenamente în plus faţă de colegii de la naţională care au meciuri de campionat chiar şi săptămâna asta”, a precizat el.

Întrebat dacă clubul Fehervar îi va permite să participe cu naţionala de tineret la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Adrian Rus a răspuns: “Nu prea am discutat pe tema Jocurilor Olimpice la club deoarece nu ştiu sigur că mă voi regăsi în lista finală a selecţionerului. Însă după această acţiune a naţionalei mă voi întoarce la club şi voi discuta această problemă”.

Echipa naţională de fotbal a României va disputa două meciuri amicale la începutul lunii iunie, cu Georgia (2 iunie, la Ploieşti) şi Anglia (6 iunie, la Middlesbrough).

Rădoi, surprins de forma bună a lui Budescu

Selecţionerul Mirel Rădoi a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că fotbalistul Constantin Budescu a surprins prin forma sa fizică bună atunci când s-a prezentat la lotul naţional, potrivit news.ro.

“Budescu este fit pentru că el şi-a dorit acest lucru. E un tip ambiţios, mă bucur. A înţeles mesajul nostru că dacă ai o anumită greutate în plus nu poţi să faci parte din grupul ăsta. Aseară când a venit ne miram cu toţii cât de bine arată”, a spus Rădoi.

Mirel Rădoi a vorbit şi despre problemele cu accidentările şi a precizat că Andrei Burcă va fi indisponibil aproximativ două sau trei săptămâni.

“Toată campania asta am tot avut probleme cu accidentările, chiar şi înaintea acestei campanii au fost şase jucători accidentaţi, plus situaţia lui Mitriţă, care are un eveniment în familie.

Acum a apărut accidentarea lui Andrei, îmi pare nespus de rău, pentru că venea după un sezon foarte bun şi probabil că va sta undeva la 2-3 săptămâni departe de teren. Dar la cum îl ştiu va reveni mai puternic”.

În negocieri cu cluburile pentru Jocurile Olimpice

Selecţionerul Mirel Rădoi a mai declarat, marţi, în conferinţa de presă, că toţi jucătorii pe care îi are în vedere pentru Jocurile Olimpice vor să participe la competiţie, însă depinde de cluburi.

“Deocamdată nu avem răspunsul tuturor cluburilor pentru JO. Nu avem un număr exact în momentul de faţă, suntem încă în negocieri. E greu, până acum nu am avut niciun refuz din partea jucătorilor.

Chiar la un moment dat ne-au pus în dificultate, când am văzut că toţi vor să fie prezenţi. Dar mai sunt discuţiile dintre federaţie şi cluburi, dintre jucători şi cluburi”, a spus Rădoi.

El a vorbit şi despre revenirea suporterilor pe stadioane: “Întoarcerea fanilor este o bucurie pentru toată lumea. Cel mai important este ca jucătorii să simtă cu venirea suporterilor că sunt parte din aceeaşi echipă. Cred că este cea mai mare bucurie pentru jucători”.

România va întâlni miercuri seara de la ora 21.45 la Ploiești cu Georgia. Meciul va fi transmis de PROTV.