More
    HomeLocale


    Cazurile noi de COVID-19 scad în județul Satu Mare, astfel ne aflăm în scenariu verde

    - Advertisement -

    Rata de incidență continuă să scadă în localitățile din județul Satu Mare, astfel în Cămărzana, Halmeu, Foieni, Socond și Târșolț nu există niciun caz de COVID înregistrat oficial, conform presasm.ro.

    PIR 9,57243
    CEHAL 6,67111
    CĂMIN 5,06146
    SANISLĂU 4,33839
    CIUMEŞTI 3,77358
    BOGDAND 3,75375
    ORAŞ TĂŞNAD 3,57724
    LAZURI 3,43321
    SĂCĂŞENI 3,26797
    POMI 3,12826
    TEREBEŞTI 2,99252
    TIREAM 2,49584
    ORAŞ ARDUD 2,36438
    CRUCIŞOR 2,31303
    ANDRID 2,26843
    MUNICIPIUL CAREI 2,17455
    SUPUR 2,17181
    HODOD 2,05479
    CULCIU 1,94458
    DOROLŢ 1,94363
    CRAIDOROLŢ 1,82232
    MUNICIPIUL SATU MARE 1,79316
    VIILE SATU MARE 1,78891
    HOMOROADE 1,76783
    ACÂŞ 1,64312
    VALEA VINULUI 1,56331
    APA 1,47438
    PĂULEŞTI 1,43312
    AGRIŞ 1,40318
    VETIŞ 1,37717
    ORAŞ LIVADA 1,36893
    BÂRSĂU 1,34348
    MOFTIN 1,34198
    CĂLINEŞTI-OAŞ 1,3089
    BELTIUG 1,19332
    SANTĂU 1,1811
    MICULA 1,17014
    MEDIEŞU AURIT 1,14959
    ODOREU 0,93604
    BERVENI 0,84626
    CĂUAŞ 0,8
    PORUMBEŞTI 0,7728
    URZICENI 0,67159
    RACŞA 0,65681
    PIŞCOLT 0,63412
    SĂUCA 0,63171
    ORAŞU NOU 0,53619
    BĂTARCI 0,52757
    ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 0,52752
    PETREŞTI 0,52056
    GHERŢA MICĂ 0,49493
    BOTIZ 0,4896
    TURŢ 0,3473
    DOBA 0,33058
    CĂPLENI 0,31606
    TARNA MARE 0,2531
    VAMA 0,24172
    TURULUNG 0,22599
    CERTEZE 0,16573
    BIXAD 0,12745
    CĂMĂRZANA 0
    FOIENI 0
    HALMEU 0
    SOCOND 0
    TÂRŞOLŢ 0

     



    ULTIMELE ȘTIRI

    Articole relevante

    Latest Posts

    Cazurile noi de COVID-19 scad în județul Satu Mare, astfel ne aflăm în scenariu...

    Gazeta Nord Vest - 0

    ANCHETĂ. Noi DEZVĂLURI în cazul PETEA. Peste 3000 de persoane, ÎN PERICOL

    Gazeta Nord Vest - 0

    De ce Blackjack-ul este asa de popular?

    Gazeta Nord Vest - 0

    RCA 2021. Ce trebuie faci să pătești PREȚUL CORECT, nu cel umflat

    Gazeta Nord Vest - 0

    Delimitări pentru vaccinați și nevaccinați într-un supermarket din Satu Mare. Nevaccinații nu au acces...

    Gazeta Nord Vest - 0

    Tot pe trotuar?

    Gazeta Nord Vest - 0

    SANCȚIUNI. Codul Rutier ar putea fi schimbat. Poliția cere sancțiuni dure pentru flash-uri, șicane...

    Gazeta Nord Vest - 0

    Fori Orsolya, „spartana” care-şi înfruntă limitele Cară buşteni în spate, se caţără pe frânghii...

    Gazeta Nord Vest - 0

    Despre ce ne vorbesc sărbătorile…

    Gazeta Nord Vest - 0

    Dublu concert caritabil cu tenorul sătmărean Nagy Norbert

    Gazeta Nord Vest - 0

    Specialiștii Administrației Bazinale de Apă Someș-Tisa realizează o serie de măsuri menite să asigure...

    Gazeta Nord Vest - 0

    Punctele de frontieră vor fi monitorizate mai atent

    Gazeta Nord Vest - 0

    Se vor acorda tichete de masă în valoare de 100 de lei pentru vaccinații...

    Gazeta Nord Vest - 0

    Aproape 200 de sătmăreni, amendați că nu au respectat măsurile anti-Covid în week-end

    Gazeta Nord Vest - 0

    Mozart și Schumann în viziunea românilor de pe cele două maluri ale Prutului

    Gazeta Nord Vest - 0
    spot_img
    spot_img
    Gazeta de Nord Vest Satu Mare
    ©