Cazurile noi de COVID-19 scad în județul Satu Mare, astfel ne aflăm în scenariu verde

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Rata de incidență continuă să scadă în localitățile din județul Satu Mare, astfel în Cămărzana, Halmeu, Foieni, Socond și Târșolț nu există niciun caz de COVID înregistrat oficial, conform presasm.ro.
|PIR
|9,57243
|CEHAL
|6,67111
|CĂMIN
|5,06146
|SANISLĂU
|4,33839
|CIUMEŞTI
|3,77358
|BOGDAND
|3,75375
|ORAŞ TĂŞNAD
|3,57724
|LAZURI
|3,43321
|SĂCĂŞENI
|3,26797
|POMI
|3,12826
|TEREBEŞTI
|2,99252
|TIREAM
|2,49584
|ORAŞ ARDUD
|2,36438
|CRUCIŞOR
|2,31303
|ANDRID
|2,26843
|MUNICIPIUL CAREI
|2,17455
|SUPUR
|2,17181
|HODOD
|2,05479
|CULCIU
|1,94458
|DOROLŢ
|1,94363
|CRAIDOROLŢ
|1,82232
|MUNICIPIUL SATU MARE
|1,79316
|VIILE SATU MARE
|1,78891
|HOMOROADE
|1,76783
|ACÂŞ
|1,64312
|VALEA VINULUI
|1,56331
|APA
|1,47438
|PĂULEŞTI
|1,43312
|AGRIŞ
|1,40318
|VETIŞ
|1,37717
|ORAŞ LIVADA
|1,36893
|BÂRSĂU
|1,34348
|MOFTIN
|1,34198
|CĂLINEŞTI-OAŞ
|1,3089
|BELTIUG
|1,19332
|SANTĂU
|1,1811
|MICULA
|1,17014
|MEDIEŞU AURIT
|1,14959
|ODOREU
|0,93604
|BERVENI
|0,84626
|CĂUAŞ
|0,8
|PORUMBEŞTI
|0,7728
|URZICENI
|0,67159
|RACŞA
|0,65681
|PIŞCOLT
|0,63412
|SĂUCA
|0,63171
|ORAŞU NOU
|0,53619
|BĂTARCI
|0,52757
|ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ
|0,52752
|PETREŞTI
|0,52056
|GHERŢA MICĂ
|0,49493
|BOTIZ
|0,4896
|TURŢ
|0,3473
|DOBA
|0,33058
|CĂPLENI
|0,31606
|TARNA MARE
|0,2531
|VAMA
|0,24172
|TURULUNG
|0,22599
|CERTEZE
|0,16573
|BIXAD
|0,12745
|CĂMĂRZANA
|0
|FOIENI
|0
|HALMEU
|0
|SOCOND
|0
|TÂRŞOLŢ
|0