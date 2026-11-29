Inspectoratul pentru Situații de Urgență Satu Mare a respins categoric informațiile potrivit cărora pompierii ar fi fost nevoiți să strângă bani pentru combustibilul elicopterului SMURD care ar fi trebuit să-l transporte pe colegul lor la Cluj-Napoca

Moartea unui pompier sătmărean, în vârstă de numai 42 de ani, a provocat o profundă durere în rândul colegilor, al apropiaților și al celor care l-au cunoscut. Dincolo de tragedia pierderii unei vieți mult prea devreme, cazul a ajuns în atenția opiniei publice și în urma unor informații prezentate de postul de televiziune România TV, referitoare la presupusa strângere de bani pentru transportul medical al acestuia. În acest context, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” Satu Mare a transmis un punct de vedere oficial, prin care a dezmințit categoric aceste informații și a oferit explicații privind condițiile în care putea fi realizat transferul pacientului către o unitate medicală din Cluj-Napoca.

ISU Someș: Nu s-au strâns bani pentru combustibilul elicopterului SMURD

Reprezentanții ISU Satu Mare au precizat fără echivoc că informația potrivit căreia colegii pompierului ar fi organizat o colectă pentru achitarea combustibilului unui elicopter SMURD este complet neadevărată.

Potrivit instituției, nu a existat nicio colectă de bani în acest scop și niciun angajat al inspectoratului nu a fost solicitat să contribuie financiar pentru efectuarea transportului aeromedical către Institutul Inimii din Cluj-Napoca.

Mai mult, ISU Someș a subliniat că misiunile aeromedicale SMURD sunt finanțate din fonduri publice, iar efectuarea acestora nu poate fi condiționată de plata combustibilului sau a altor cheltuieli aferente de către pacienți, familiile acestora, colegii de serviciu ori alte persoane.

Instituția a atras atenția că difuzarea unor asemenea informații neadevărate poate induce în eroare opinia publică și poate afecta încrederea cetățenilor în sistemul public de intervenție medicală de urgență.

Transferul la Cluj-Napoca, imposibil din motive medicale

În ceea ce privește posibilitatea transferării pompierului la o unitate medicală din Cluj-Napoca, reprezentanții inspectoratului au explicat că decizia privind oportunitatea, momentul și modalitatea efectuării unui asemenea transfer aparține exclusiv personalului medical competent.

Aceste decizii sunt luate în funcție de starea clinică a pacientului și de riscurile pe care le presupune transportul, prioritatea fiind întotdeauna siguranța acestuia.

În urma evaluării medicale efectuate la momentul respectiv, s-a stabilit că starea pacientului nu permitea realizarea transferului în condiții de siguranță. Prin urmare, ISU Someș a precizat că decizia a avut la bază criterii strict medicale, fără nicio legătură cu aspecte financiare sau cu disponibilitatea fondurilor pentru combustibilul elicopterului.

Apel la responsabilitate în comunicarea publică

În mesajul transmis, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Someș” a subliniat importanța verificării informațiilor înainte de publicarea lor, cu atât mai mult atunci când este vorba despre evenimente tragice care afectează familii și comunități întregi.

Reprezentanții instituției au considerat că responsabilitatea în comunicarea publică este esențială atât pentru respectarea memoriei celui dispărut și a suferinței familiei îndoliate, cât și pentru informarea corectă a cetățenilor.

Dincolo de precizările oficiale și de dezmințirea informațiilor apărute în spațiul public, mesajul ISU Someș s-a încheiat cu un gând adresat familiei pompierului, în special celor doi copii ai săi, dar și tuturor celor care l-au cunoscut și apreciat.

„Ne exprimăm profundul regret pentru pierderea colegului nostru și transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate, care trece în aceste momente printr-o suferință greu de exprimat în cuvinte”, au transmis reprezentanții ISU Satu Mare.

Respect pentru memoria colegului nostru!

