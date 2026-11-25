Consiliul Local Moftin se reunește joi, 26 noiembrie, pentru a dezbate 15 puncte, printre care taxele locale pentru 2027, iluminatul public și demisia viceprimarului

Consilierii locali din comuna Moftin au fost convocați joi, 26 noiembrie 2026, începând cu ora 08:30, la o ședință ordinară care va cuprinde 15 puncte pe ordinea de zi. Convocarea a fost făcută de Primăria Comunei Moftin, condusă de primarul Gheorghe David, iar proiectele propuse spre dezbatere vizează atât administrarea curentă a comunei, cât și investiții și decizii cu impact asupra comunității. Printre cele mai importante subiecte se numără stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2027, aprobarea bugetului rectificat, eficientizarea energetică a iluminatului public și organizarea rețelei școlare. Un alt punct care atrage atenția este demisia viceprimarului Erdei Vasile și constatarea vacantării funcției.

Taxele și impozitele locale pentru 2027, pe masa consilierilor

Unul dintre proiectele importante ale ședinței îl reprezintă stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2027 în comuna Moftin. Proiectul de hotărâre nr. 64/26.10.2026, inițiat de primarul Gheorghe David, va fi supus dezbaterii și votului consilierilor locali.

Tot în domeniul fiscal, aleșii locali vor analiza aprobarea unei proceduri privind acordarea eșalonărilor la plata obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabili ai comunei.

De asemenea, pe ordinea de zi figurează aprobarea taxelor speciale de salubrizare și a tarifelor aplicate de Serviciul Public Moftin, începând cu 1 ianuarie 2026.

Demisia viceprimarului Erdei Vasile, un punct important al ședinței

Un alt subiect de interes îl reprezintă proiectul de hotărâre nr. 69/17.11.2026, prin care se propune luarea la cunoștință a demisiei lui Erdei Vasile din funcția de viceprimar al comunei Moftin și constatarea vacantării acestei funcții.

Proiectul este inițiat de primarul Gheorghe David, urmând ca aleșii locali să analizeze și să se pronunțe asupra documentului.

Investiții în iluminatul public și proiecte de infrastructură

Pe agenda ședinței se află și un proiect care vizează creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public din comuna Moftin. Consilierii vor dezbate depunerea cererii de finanțare, aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul propus prin Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu.

Totodată, va fi analizată aprobarea unui act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

În domeniul urbanismului, consilierii vor avea de decis asupra prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Moftin și a Regulamentului Local de Urbanism aferent.

Rețeaua școlară și administrarea patrimoniului local

Un alt punct important îl reprezintă organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din comuna Moftin pentru anul școlar 2027–2028.

Pe ordinea de zi sunt incluse și mai multe proiecte referitoare la patrimoniul public și privat al comunei. Acestea vizează înscrierea în domeniul public a unor străzi din localitatea Ghirolt, atestarea apartenenței unui teren din intravilanul localității Sânmiclăuș la domeniul privat al comunei, precum și completarea inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat.

Bugetul comunei, printre ultimele proiecte supuse dezbaterii

Spre finalul ședinței, consilierii locali vor analiza contul de execuție al bugetului local aferent trimestrului al III-lea din 2026 și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Moftin pe anul 2026, în formă rectificată.

Ședința ordinară va începe la ora 08:30, la sediul Primăriei Comunei Moftin, iar ultimul punct de pe ordinea de zi este rezervat rubricii „Diverse”.

Toate cele 14 proiecte de hotărâre au fost inițiate de primarul Gheorghe David și urmează să fie supuse dezbaterii și votului consilierilor locali.