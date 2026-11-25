Parcarea din centrul comunei Medieșu Aurit a fost redeschisă după modernizare, oferind localnicilor condiții îmbunătățite și o facilitate dedicată proprietarilor de autoturisme electrice

O nouă schimbare a fost finalizată în centrul comunei Medieșu Aurit, unde parcarea a fost redeschisă publicului după ce a beneficiat de lucrări de modernizare și a primit o utilitate suplimentară. Pe lângă funcționalitatea obișnuită, aceasta dispune acum și de stații de încărcare pentru mașinile electrice, o facilitate adaptată nevoilor tot mai diverse ale conducătorilor auto. Anunțul a fost făcut de primarul Marian Torok, care a transmis că primele persoane au testat deja noile echipamente.

Parcare modernizată și stații de încărcare pentru mașini electrice

Redeschiderea parcării din centrul comunei reprezintă o schimbare vizibilă pentru zona centrală a localității, spațiul beneficiind de o înfățișare modernă și de o funcționalitate extinsă.

Elementul de noutate îl reprezintă stațiile de încărcare destinate autoturismelor electrice, prin intermediul cărora șoferii pot beneficia de un serviciu suplimentar chiar în centrul comunei. Potrivit primarului, câțiva localnici au utilizat deja stațiile, testând noua facilitate.

Marian Torok: „Să ne bucurăm împreună de fiecare pas”

Primarul comunei Medieșu Aurit, Marian Torok, a anunțat redeschiderea parcării și a transmis un mesaj de apreciere pentru implicarea și reacțiile locuitorilor.

„Parcarea din centrul comunei Medieșu Aurit este din nou deschisă, cu o înfățișare modernă și o utilitate nouă! Este de apreciat faptul că deja câțiva dintre dumneavoastră ați testat stațiile de încărcare pentru mașinile electrice. Haideți să ne bucurăm împreună de fiecare pas pe care îl facem pentru confortul și dezvoltarea comunității noastre!”, a transmis edilul.

Prin această amenajare, centrul comunei Medieșu Aurit beneficiază de o parcare modernizată și de o facilitate suplimentară pentru utilizatorii autovehiculelor electrice, într-un demers de îmbunătățire a infrastructurii locale.