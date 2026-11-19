



Municipiul Satu Mare va găzdui, în perioada 28–31 ianuarie 2027, Congresul Stomatologic Satu Mare, un eveniment dedicat profesioniștilor din domeniul medicinei dentare. Organizat sub deviza „Împreună pentru excelență în medicina dentară!”, congresul va reuni specialiști din România, Israel, Elveția, Germania și Ungaria.

Evenimentul se va desfășura la Centrul Spiritual Catolic din Satu Mare și este promovat de Colegiul Medicilor Stomatologi Satu Mare, având ca partener Colegiul Medicilor Stomatologi din România.

Congresul își propune să aducă împreună profesioniști din domeniul stomatologiei, oferind un cadru pentru schimbul de experiență, dialogul profesional și prezentarea unor perspective de specialitate în medicina dentară.

Personalități importante ale medicinei dentare, prezente la Satu Mare

Printre lectorii invitați se numără prof. univ. dr. Mihaela Băciuț, dr. Florin Lăzărescu, președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România, prof. univ. dr. Simion Bran, prof. univ. dr. Augustin Mihai, prof. univ. dr. Smaranda Dana Buduru și prof. univ. dr. Horațiu Rotar.

De asemenea, pe lista invitaților se regăsesc prof. univ. dr. Marius-Traian Leretter, conf. univ. dr. Florin Onișor, prof. asoc. dr. Bogdan Bâldea, șef lucrări dr. Luminița Oancea, conf. univ. dr. Liana Todor, precum și numeroși alți specialiști din domeniu.

Evenimentul va avea și o importantă componentă internațională, fiind anunțată participarea unor invitați precum dr. Meizi Eliezer din Israel, dr. Antonio Casavela din Elveția, dr. Alina Lazăr din Germania, dar și a unor specialiști din Ungaria, printre care dr. Radánovics-Nagy Dániel, dr. Grosz János și dr. Iván Mandel.

Prezența acestora oferă congresului o dimensiune internațională și creează oportunități de dialog între profesioniști cu experiențe și abordări diferite în medicina dentară.

Patru zile dedicate excelenței în medicina dentară

Timp de patru zile, Satu Mare va deveni un punct de întâlnire pentru comunitatea stomatologică, congresul reprezentând o oportunitate de dezvoltare profesională și de consolidare a colaborării între specialiști.

Prin organizarea unui asemenea eveniment, municipiul Satu Mare își consolidează rolul de gazdă a manifestărilor profesionale și științifice, reunind lectori universitari, medici stomatologi și experți din mai multe țări.

Cei interesați să afle mai multe informații despre congres pot consulta site-ul www.cmssm.ro sau pot contacta organizatorii la numărul de telefon 0743 058 774 ori prin e-mail, la cmssatumare@gmail.com.

Congresul Stomatologic Satu Mare se va desfășura în perioada 28–31 ianuarie 2027, la Centrul Spiritual Catolic din municipiu, sub mesajul „Împreună pentru excelență în medicina dentară!”.