Comunitatea din Căuaș a pierdut un medic de familie apreciat, care și-a dedicat ani întregi îngrijirii și sănătății oamenilor

Județul Satu Mare este în doliu după dispariția prematură a medicului Cecilia Cîmpeanu, un profesionist respectat și un om apreciat de comunitatea în care a activat. Vestea tragică a morții sale a provocat multă durere, mai ales în comuna Căuaș, unde și-a desfășurat activitatea ca medic de familie timp de mulți ani. Dispariția doctoriței a venit la câteva zile după un grav accident rutier produs pe DN19, în zona localității Marna, în urma căruia aceasta fusese găsită în stop cardiorespirator și resuscitată de echipajele medicale.

A fost resuscitată după accidentul grav de pe DN19

Accidentul rutier s-a produs în data de 5 noiembrie, pe drumul național DN19, între localitățile Petrești și Carei, în zona Marna. În eveniment au fost implicate două autoturisme și trei persoane. Printre victime s-a numărat și medicul Cecilia Cîmpeanu, în vârstă de 46 de ani, care a fost găsită în stop cardiorespirator.

Echipajele medicale intervenite la fața locului au reușit să o resusciteze, iar ulterior aceasta a fost transportată la spital cu semne vitale. Din păcate, în ciuda eforturilor medicale, doctorița s-a stins din viață la câteva zile după accident.

Căuașul pierde un medic dedicat și un om deosebit

Vestea dispariției sale a fost primită cu profundă tristețe în comunitatea din Căuaș, unde medicul și-a câștigat respectul și încrederea oamenilor prin profesionalism, implicare și grija față de pacienți.

Primarul comunei, Barna Nagy, a transmis un mesaj emoționant în memoria doctoriței, evocând contribuția acesteia la viața comunității și devotamentul cu care și-a exercitat profesia.

„Este greu să acceptăm că trebuie să ne luăm rămas-bun de la tine atât de devreme. Îți mulțumim din suflet pentru tot ceea ce ai făcut pentru comunitatea noastră, pentru dăruirea, profesionalismul, devotamentul și grija cu care ai fost alături de oameni și ai luptat zi de zi pentru sănătatea lor”, a transmis edilul.

Acesta a subliniat că dr. Cecilia Cîmpeanu a însemnat mult mai mult decât un simplu medic pentru locuitorii comunei. A fost un om în care oamenii au avut încredere, la care au putut apela în momente dificile și care și-a dedicat timpul și energia pentru a alina suferința și a salva vieți.

„Nu ai fost doar medicul comunității noastre, ci și un om în care oamenii au avut încredere, la care au putut apela cu speranță și încredere, un om care și-a dedicat timpul și energia pentru a alina suferința și a salva vieți.”

Durerea pierderii este cu atât mai mare cu cât medicul avea doar 46 de ani, iar dispariția sa a lăsat un gol greu de umplut în comunitatea pe care a slujit-o profesional și uman.

„Prin plecarea ta pierdem nu doar un medic dedicat, ci și un om tânăr, a cărui absență o vom simți cu toții. Viața este, uneori, atât de nedreaptă! Sunt pierderi pe care nu le putem înțelege și dureri pentru care nu există cuvinte”, a mai transmis primarul Barna Nagy.

Mesajul de adio s-a încheiat cu mulțumiri pentru tot ceea ce medicul a făcut pentru comunitatea din Căuaș și cu un gând de alinare pentru familia îndurerată.

„Îți mulțumim pentru tot! Munca, omenia și amintirea ta vor rămâne mereu în sufletele noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace!”

Plecarea prematură a doctoriței Cecilia Cîmpeanu reprezintă o pierdere dureroasă pentru comunitatea din Căuaș și pentru toți cei care au cunoscut-o și au beneficiat de grija sa. În urma ei rămân amintirea unui medic dedicat, recunoștința pacienților și respectul unei comunități care nu o va uita.



