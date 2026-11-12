Comunitatea moților de la câmpie și-a sărbătorit al doilea hram al bisericii printr-o Liturghie solemnă, rugăciune și comuniune creștină

Credincioșii ortodocși din localitatea Gelu au trăit joi, 12 noiembrie, momente de aleasă bucurie duhovnicească, cu prilejul sărbătoririi celui de-al doilea hram al bisericii, închinat Sfântului Mare Mucenic Mina. Evenimentul religios a reunit un sobor numeros de preoți din județele Satu Mare și Sălaj, iar Sfânta Liturghie a fost un prilej de rugăciune, reculegere și întărire a legăturilor dintre membrii comunității. Sărbătoarea s-a încheiat cu o agapă creștină, la care au participat clericii și credincioșii prezenți.

Un sobor numeros de preoți la Sfânta Liturghie

Slujba religioasă a fost oficiată de un sobor de zece preoți, sub îndrumarea părintelui Mocan Florian, protopop al Careiului. Printre clericii prezenți s-a numărat și arhimandritul Panteliom Ilieș, egumenul Mănăstirii Rohia, alături de preoți din mai multe parohii sătmărene și din județul Sălaj.

La Sfânta Liturghie au participat:

Arhimandritul Panteliom Ilieș – egumenul Mănăstirii Rohia;

Pr. Pop Viorel – Parohia Ortodoxă Viile Satu Mare;

Pr. Ploscariu Stelian – Parohia Ortodoxă Ardud;

Pr. Micle Ioan – Parohia Ortodoxă Giungi-Rătești;

Pr. Bota Vasile – preot pensionar, Medieșu Aurit;

Pr. Borz Cosmin – Parohia Ortodoxă Sârbi, județul Sălaj;

Pr. Fărcaș Bogdan – Parohia Ortodoxă Mădăras;

Pr. Văsuț Nicolae – Parohia Homorodu de Mijloc;

Pr. Bota Marius – preot paroh al Parohiei Ortodoxe Gelu.

Îndemn la credință, curaj și iubirea aproapelui

Cuvântul de învățătură a fost rostit de protopopul Mocan Florian, care a evocat viața, curajul și jertfa Sfântului Mare Mucenic Mina. În predica sa, acesta i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul sfântului prin respectarea poruncilor bisericești, iubirea aproapelui și mărturisirea credinței prin fapte.

Un moment aparte l-au reprezentat rugăciunile înălțate pentru credincioșii bolnavi din Parohia Gelu și nu numai, într-un gest de solidaritate creștină și grijă față de cei aflați în suferință.

La finalul slujbei, preotul paroh Bota Marius le-a mulțumit preoților pentru prezență și împreuna-slujire, precum și tuturor credincioșilor care sprijină constant activitatea și viața parohială.

Agapă creștină pentru comunitatea moților de la câmpie

Manifestările dedicate hramului s-au încheiat la Căminul Cultural din Gelu, unde a fost organizată o agapă creștină la care au participat toți cei prezenți.

Dincolo de caracterul religios al evenimentului, sărbătoarea a reprezentat o nouă dovadă a unității comunității moților de la câmpie, care își păstrează identitatea, tradițiile și valorile spirituale prin credință și implicare.

Pentru credincioșii din Gelu, hramul Sfântului Mare Mucenic Mina a fost nu doar o sărbătoare a bisericii, ci și un prilej de întâlnire, rugăciune și apropiere sufletească.



