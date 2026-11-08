Primarul Sătmarului neagă că ar fi cerut escortă de la Poliție

Conflictul dintre primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, și deputatul Adrian Cozma se mută în instanță. Edilul respinge categoric afirmațiile parlamentarului potrivit cărora ar fi apelat la un echipaj de Poliție pentru a fi escortat în județ și anunță că îl va acționa în judecată pentru prejudiciul de imagine provocat.

Primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a reacționat public la declarațiile deputatului Adrian Cozma, pe care le consideră neadevărate și motivate de conflictul politic.

Edilul a negat că ar fi solicitat vreodată sprijinul unui echipaj de Poliție pentru a-i asigura escortă în timpul deplasărilor prin județ și a precizat că nu a beneficiat de un asemenea serviciu.

Conflictul ajunge în instanță

În mesajul său, primarul a criticat modul în care deputatul ar fi ales să abordeze subiectul, susținând că un parlamentar ar trebui să manifeste responsabilitate și să nu transforme instituțiile statului în instrumente ale disputelor politice.

„Dezinformarea și atacurile politice au o limită!”, a transmis Kereskényi Gábor.

Mai mult, edilul a anunțat că a decis să îl acționeze în instanță pe deputatul Adrian Cozma pentru afirmațiile făcute și pentru prejudiciul de imagine pe care susține că acestea i l-au provocat.

Astfel, disputa dintre cei doi politicieni sătmăreni ar putea ajunge în fața judecătorilor, unde acuzațiile și declarațiile publice vor putea fi analizate în cadrul unui litigiu.