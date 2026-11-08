Polițiștii de frontieră sătmăreni au desfășurat, împreună cu reprezentanți ai mai multor instituții din județ și cu autoritățile maghiare, acțiuni ample de control în apropierea graniței cu Ungaria. Aproximativ 870 de persoane și 350 de autovehicule au fost verificate, iar cei care au încălcat legea au fost sancționați. Bilanțul misiunilor a inclus 36 de sancțiuni contravenționale și reținerea unui permis de conducere

Acțiunile au avut loc în ultimele zile, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, pe principalele căi de comunicație din zona de frontieră româno-maghiară. Verificările s-au desfășurat atât pe sensul de deplasare către graniță, cât și pe cel de intrare în România.

La una dintre misiuni au participat și reprezentanți ai Căpităniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs-Szatmár-Bereg din Ungaria, cooperarea transfrontalieră urmărind prevenirea faptelor ilegale și menținerea siguranței publice.

Echipajele au acționat în zona fostelor puncte de trecere a frontierei și pe principalele artere rutiere din apropierea localităților Carei, Petea, Dorolț, Peleș și Bercu.

Contrabandă, migrație ilegală și mașini furate, în atenția controalelor

Verificările au vizat combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, dar și identificarea unor posibile activități de contrabandă și trafic cu produse accizabile. În atenția echipelor s-au aflat inclusiv traficul de autovehicule furate, circulația ilegală a armelor și munițiilor, transporturile ilegale de deșeuri, infracțiunile de mediu și comercializarea produselor contrafăcute.





La acțiuni au participat polițiști de frontieră, polițiști din cadrul IPJ Satu Mare, jandarmi, reprezentanți ai Biroului pentru Imigrări, ai Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile Satu Mare, precum și ai structurilor Antifraudă și Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Satu Mare.

36 de sancțiuni și un permis reținut

Bilanțul celor două acțiuni a indicat verificarea a aproximativ 870 de persoane și 350 de mijloace de transport, cu ajutorul terminalelor eDAC.

În urma controalelor au fost aplicate 36 de sancțiuni contravenționale, dintre care 23 de amenzi, în valoare totală de aproximativ 14.300 de lei, și 13 avertismente. Totodată, polițiștii au reținut un permis de conducere.

Reprezentanții Poliției de Frontieră au transmis că verificările vor continua în cooperare cu instituțiile partenere, chiar și în contextul suspendării controalelor la frontiera internă, respectarea legislației rămânând obligatorie pentru toți participanții la traficul transfrontalier.



