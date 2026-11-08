Timpul trece necruțător, dar amintirea oamenilor de valoare rămâne adânc întipărită în sufletele celor care i-au cunoscut și au lucrat alături de ei. Se împlinesc 6 ani de la trecerea în eternitate a profesorului, poetului și jurnalistului Teodor Curpaș, o personalitate marcantă a culturii și presei sătmărene, care a lăsat în urma sa un gol imens, dar și o moștenire spirituală greu de egalat.

Pentru noi, colectivul redacțional al Gazetei de Nord-Vest și al postului Nord-Vest TV, Teodor Curpaș a fost mai mult decât un coleg de încredere; a fost un mentor, un reper de profesionalism și un prieten drag. Cu o cultură enciclopedică și o blândețe specifică marilor dascăli, domnia sa a adus zi de zi în fața cititorilor și telespectatorilor un jurnalism curat, axat pe valori fundamentale și respect pentru oameni.

Mulți sătmăreni își amintesc cu emoție de emisiunile sale de referință de la Nord-Vest TV, precum „Oameni și fapte”, „Glasul Bisericii” sau „Școala sătmăreană”, în care a promovat neobosit valorile spirituale și educaționale ale județului nostru. În paginile Gazetei de Nord-Vest, condeiul său a vibrat mereu prin editoriale pătrunzătoare, cronici culturale și poezii pline de sensibilitate.

Dincolo de cariera didactică strălucită , ca profesor de limba română și director al Colegiului Național „Doamna Stanca” și al Casei Corpului Didactic, Teodor Curpaș a rămas în istoria locală și ca un mare iubitor al sportului rege. Din postura de președinte al clubului Olimpia Satu Mare, a trăit alături de suflare galben-albastră momentul de glorie din 1978: finala Cupei României.

Răpus mult prea devreme, în toamna anului 2020, de virusul necruțător care a marcat acea perioadă, Teodor Curpaș își doarme somnul de veci în curtea bisericii din Vetișul său natal, pe care l-a iubit atât de mult.

La șase ani de la plecarea sa pe drumul veșniciei, colegii din trustul de presă Nord-Vest își apleacă fruntea cu respect și recunoștință în fața memoriei sale. Ne lipsesc sfaturile sale înțelepte, corectitudinea sa ardelenească și spiritul său optimist.

Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i așeze sufletul în rândul celor drepți! Rămâneți veșnic în inimile noastre, domnule Profesor!