



Profesoara Budean Mihály Judit a fost sărbătorită la împlinirea vârstei de 70 de ani, în cadrul evenimentului „O viață în armonia muzicii”, desfășurat la Școala de Arte Satu Mare. Printre cei care i-au fost alături s-a numărat viceprimarul municipiului, Raul Băbțan, care i-a transmis un mesaj de recunoștință pentru activitatea dedicată educației muzicale.

În declarația sa, viceprimarul a evidențiat cei peste 40 de ani în care profesoara a îndrumat generații de elevi la pian, i-a acompaniat și a dirijat grupul cameral JOYFUL. Mesajul său a adus în atenție munca discretă din spatele fiecărei apariții pe scenă: repetițiile, răbdarea și sprijinul oferit elevilor.

„În spatele fiecărui recital sunt ore de repetiții și un profesor care are răbdare să mai încerce o dată, alături de elev. Pentru toți acești ani, i-am mulțumit astăzi”, a transmis Raul Băbțan.

Cu acest prilej, viceprimarul i-a oferit profesoarei o diplomă de recunoștință și un buchet de flori, în semn de prețuire pentru contribuția sa la viața comunității sătmărene. Totodată, i-a adresat urări atât în nume propriu, cât și din partea primarului Gábor Kereskényi.

Evenimentul aniversar a pus în lumină un parcurs profesional de peste patru decenii, în care predarea pianului și activitatea artistică au însoțit formarea mai multor generații de elevi.

„La mulți ani cu sănătate, doamnă profesoară! Să vă bucurați încă mulți ani de muzică și de reușitele celor pe care i-ați îndrumat”, a fost urarea adresată de Raul Băbțan.