



Profesoara Nicoleta Foldeș a fost numită în funcția de inspector școlar general adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare, prin ordin al ministrului educației și cercetării. Aceasta preia funcția ocupată până acum de profesoara Mariana Geta Sălăgean, a cărei detașare a încetat.

Potrivit unui comunicat transmis de ISJ Satu Mare, Ministerul Educației și Cercetării a emis două ordine, datate 4 noiembrie 2026, prin care au fost stabilite schimbările din conducerea instituției. Documentele au fost comunicate inspectoratului prin adresa nr. 4440/DGMCDRSIP din 5 noiembrie 2026.

Prin Ordinul nr. 5931/04.11.2026, detașarea în interesul învățământului a profesoarei Mariana Geta Sălăgean în funcția de inspector școlar general adjunct încetează începând cu data emiterii documentului. De la aceeași dată, aceasta revine la catedra rezervată.

Numirea profesoarei Nicoleta Foldeș este prevăzută în Ordinul nr. 5932/04.11.2026 și se realizează prin detașare în interesul învățământului.

Mandatul acesteia este temporar, fiind valabil până la organizarea concursului de către Ministerul Educației și Cercetării, însă nu mai târziu de sfârșitul anului școlar 2026–2027.

Pe perioada exercitării funcției de inspector școlar general adjunct, catedra pe care profesoara Nicoleta Foldeș este titulară îi rămâne rezervată, potrivit precizărilor instituției.