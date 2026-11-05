Interzis pe gard, permis în Catedrală!

La Catedrala Ortodoxă din Satu Mare au ajuns lucrările de modernizare a zonei și a parcului din jur. Iar pentru ca sătmărenii să fie feriți de praf, “muncă” și alte pericole, au apărut și nelipsitele panouri cu „ACCESUL INTERZIS” și „TRECEREA INTERZISĂ”.

Numai că, privind gardurile și avertismentele, ai putea crede că s-a dat interzis și la intrarea în biserică! O fi vreo nouă măsură de ordine publică, cu binecuvântare muncitorească?

Am zice că e o mostră de umor involuntar. Omenesc. Noroc că Dumnezeu are și EL simțul umorului. Doar ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui! Așa că, duminică, de sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, credincioșii pot intra liniștiți în Catedrală. Interzis e doar prin șantier, nu și la rugăciune!

Mai puțin liniștiți vor fi, probabil, enoriașii cu bolizi, obișnuiți să parcheze cât mai aproape de altar. Pentru ei, mesajul e ceva mai greu de digerat: de data asta, nici caii-putere nu trec de gard.

Amin și spor la lucrări!



