Cei doi noi subprefecți ai județului Satu Mare și-au asumat oficial responsabilitățile, în cadrul unei ceremonii organizate prin videoconferință cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne

Ziua de luni a marcat un moment oficial important pentru administrația publică din județul Satu Mare. Radu Iancu și Vasile Bercea au depus jurământul de învestire în funcțiile de subprefecți, în cadrul ceremoniei organizate la nivel național, în format videoconferință, cu participarea conducerii Ministerului Afacerilor Interne. Evenimentul a început la ora 9:00 și a reunit reprezentanți ai administrației județene și locale, conducători ai unor instituții publice, primari din județ și alți invitați. Prin depunerea jurământului, cei doi au făcut pasul oficial către exercitarea atribuțiilor care le revin în cadrul Instituției Prefectului – Județul Satu Mare.

O ceremonie oficială cu participarea reprezentanților administrației județene și locale

La eveniment au fost prezenți prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, precum și vicepreședinții Roxana Petca și Cătălin Filip. De asemenea, au participat viceprimarii municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, directori ai serviciilor publice deconcentrate, primari din județ și alți invitați.

După anunțarea oficială a numirilor, Radu Iancu și Vasile Bercea au depus jurământul, angajându-se să respecte Constituția și legile țării și să își exercite atribuțiile cu bună-credință, în interesul comunității sătmărene.

Jurământul de învestire, angajamentul față de locuitorii județului

Formula rostită de cei doi subprefecți a consfințit angajamentul public pe care aceștia și l-au asumat odată cu preluarea funcțiilor:

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Satu Mare. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

Depunerea jurământului a reprezentat momentul oficial al învestirii celor doi în funcțiile de subprefecți ai județului Satu Mare, aceștia urmând să își exercite atribuțiile în cadrul Instituției Prefectului, în conformitate cu responsabilitățile prevăzute de lege.







