Echipa MultiTouchCNME a cucerit Premiul I și Premiul al II-lea la competiția națională de știință și tehnologie desfășurată la Suceava

Elevii Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare au demonstrat că talentul, munca susținută și pasiunea pentru cercetare pot transforma ideile inovatoare în rezultate de prestigiu național. Echipa MultiTouchCNME s-a întors cu aur și argint de la RoSEF 2026 (Romanian Science and Engineering Fair), una dintre cele mai importante competiții naționale dedicate științei, tehnologiei, cercetării și inovației. Concursul s-a desfășurat în perioada 30–31 octombrie, la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, iar proiectele prezentate de elevii sătmăreni au impresionat prin originalitate, valoare științifică și aplicabilitate practică. Cele două distincții obținute au confirmat nivelul ridicat de pregătire al tinerilor și preocuparea Colegiului Național „Mihai Eminescu” pentru educația bazată pe cercetare și interdisciplinaritate.

Inteligența artificială, transformată în soluții concrete pentru agricultură și educație

Valorificând potențialul inteligenței artificiale, elevii sătmăreni au dezvoltat două proiecte cu aplicabilitate concretă, demonstrând că tehnologia poate deveni un instrument important atât pentru eficientizarea activităților economice, cât și pentru modernizarea procesului educațional.

Primul proiect a constat într-un sistem robotic complex destinat creșterii eficienței în agricultură, o direcție de cercetare cu relevanță practică într-un domeniu în care automatizarea și tehnologiile inteligente pot contribui semnificativ la optimizarea activităților.

Cel de-al doilea proiect a vizat dezvoltarea unei platforme educaționale bazate pe inteligență artificială, concepută pentru a sprijini și personaliza procesul de învățare, adaptând instrumentele digitale la nevoile educaționale.

Rezultatele muncii lor au fost recompensate de juriu cu două distincții importante:

- Premiul I și Medalii de Aur – Secțiunea Științe Aplicate: Antoniu Bene (clasa a XI-a A), Luca Moldovan (clasa a XII-a A) și Daria Șoponar (clasa a XI-a F).

Proiectul a fost realizat sub coordonarea prof. dr. Georgeta Cozma, din perspectivă transdisciplinară, cu sprijinul profesorului Viorel Solschi, la Fizică, al profesoarei Felicia Vida, la IT/TIC, ambii de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, precum și al inginerului Marian Stan, Software Developer la Continental Frankfurt.

- Premiul al II-lea și Medalii de Argint – Secțiunea Tehnologia Informației: Alex Roman (clasa a XII-a A) și Denis Mîndruț (clasa a XI-a A).

Proiectul a fost coordonat de prof. dr. Georgeta Cozma, tot din perspectivă transdisciplinară. Echipa a beneficiat de colaborarea profesoarei Nicoleta Șandor, mentor IT, și a elevului Luca Moldovan (clasa a XII-a A), în calitate de conceptor și mentor AI.

O comunitate care susține performanța și inovația

Dincolo de medaliile obținute, rezultatele de la RoSEF 2026 au confirmat continuitatea unui model educațional construit pe cercetare, inovare și abordări inter și transdisciplinare. Echipa MultiTouchCNME și-a consolidat astfel tradiția de excelență, contribuind la prestigiul Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare în rândul instituțiilor de învățământ preocupate de performanța în domeniul STEAM.

Coordonatoarea echipei, prof. dr. Geta Cozma, a subliniat că reușita nu a aparținut exclusiv elevilor premiați, ci întregii comunități care a contribuit la realizarea proiectelor și la susținerea tinerilor cercetători.

Aceasta a transmis mulțumiri părinților pentru încredere și sprijinul necondiționat, mentorilor pentru inspirație și dedicare, precum și domnului Vasile Lucuț și companiei UNICARM S.A., sponsorul principal al echipei, pentru încrederea, generozitatea și susținerea constantă.

Performanțele obținute la Suceava au demonstrat că elevii sătmăreni au capacitatea de a concura la cel mai înalt nivel național, iar investiția în educație, cercetare și tehnologie poate genera rezultate remarcabile. Pentru echipa MultiTouchCNME, aurul și argintul de la RoSEF 2026 au reprezentat nu doar o recunoaștere a muncii depuse, ci și o confirmare că viitorul se construiește prin idei curajoase, colaborare și perseverență.