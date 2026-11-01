Spadasinii de la CSM Olimpia Satu Mare și CS Satu Mare au avut o nouă evoluție remarcabilă pe plan internațional. La Trofeo Dario Codarin, competiție desfășurată la Klagenfurt, în Austria, Johanna Kurtinecz a încheiat concursul individual feminin pe un excelent loc 9, într-o întrecere cu 232 de participante din mai multe țări.

Școala sătmăreană de scrimă continuă să confirme la nivel internațional! Sportivii de la CSM Olimpia Satu Mare și CS Satu Mare participă în aceste zile la Trofeo Dario Codarin, competiție care reprezintă a doua etapă a Circuitului European de cadeți din acest sezon și care reunește numeroși tineri spadasini valoroși.

Performera delegației sătmărene este Johanna Kurtinecz, care a avut un parcurs foarte bun în concursul individual feminin și a reușit să se claseze pe locul 9 dintr-un total de 232 de sportive. Un rezultat valoros, care îi aduce puncte importante în clasamentul Circuitului European de cadeți.

Johanna a început în forță competiția, încheind faza grupelor cu victorii pe linie: șase victorii din tot atâtea asalturi! A continuat apoi cu aceeași determinare pe tabloul principal, unde a trecut de poloneza Lena Cymer, cu 15–7, de belgiana Linh Tran Duy, cu 15–8, și de franțuzoaica Apolline Chamayout, cu 15–12.

Parcursul spre sferturile de finală s-a oprit însă în optimile de finală, după un duel extrem de echilibrat cu americanca Helena Holden. Johanna a cedat la limită, 12–13, încheind concursul pe un meritoriu loc 9. O clasare care confirmă valoarea sportivei sătmărene și capacitatea ei de a concura de la egal la egal cu adversare de top.

Două sătmărence, în primele 24 de sportive

Alte două reprezentante ale scrimei sătmărene au avut evoluții bune, reușind să ajungă pe tabloul de 32.

Denisa Crișan a cedat cu 10–15 în fața americancei Ifechi Olele și a încheiat competiția pe locul 23.

Octavia Pop a fost eliminată de o altă reprezentantă a Statelor Unite, Cayla Goh, scor 12–15, clasându-se pe poziția a 24-a.

În concursul feminin, delegația sătmăreană a mai fost reprezentată de Erika Silaghi, Júlia Kurtinecz, Fruzsina Tankóczi, Nectaria Zoicaș și Emília Bélteki, pentru care participarea la o competiție internațională de asemenea nivel reprezintă o oportunitate importantă de acumulare a experienței și de progres.

Șase reprezentanți în concursul masculin

Și întrecerea masculină a reunit un număr impresionant de participanți: 249 de sportivi. CS Satu Mare a fost reprezentat de șase spadasini: Dávid Molnár, Teodor Gurza, Márk Haller, Máté Mézinger, Raul Naghi și Szilárd Kovács.

Mai mulți dintre aceștia au reușit să treacă de faza grupelor și să continue competiția pe tabloul principal.

Vom reveni într-o postare viitoare cu rezultatele și evoluțiile sportivilor sătmăreni din concursul pe echipe, programat duminică, la Klagenfurt.

Felicitări tuturor sportivilor și antrenorilor! Satu Mare este din nou prezent cu rezultate frumoase pe scena scrimei europene!