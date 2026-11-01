Unirea Tășnad, revenire de caracter!

Liga a 3-a : Tășnad- Sighetu Marmației 3-3





L Tinerii fotbaliști ai Tășnadului au demonstrat că au caracter, ambiție și puterea de a lupta până la capăt! 3–3 cu CSM Sighetu Marmației, după un meci spectaculos, cu răsturnări de situație și un gol salvator marcat în prelungiri.

Unirea Tășnad a obținut un punct extrem de important în etapa a 11-a a Ligii a 3-a, Seria 8, după un meci cu șase goluri, multă tensiune și un final dramatic. Sâmbătă, pe teren propriu, echipa pregătită de Cosmin Iuhas a încheiat la egalitate, 3–3, confruntarea cu CSM Sighetu Marmației, o formație experimentată, aflată în zona superioară a clasamentului și cu pretenții la calificarea în play-off.

A fost un meci în care Unirea a arătat că nu se teme de adversari mai bine cotați și că poate lupta de la egal la egal cu echipe care au obiective îndrăznețe. Mai mult, chiar dacă a fost condusă de două ori, formația tășnădeană nu a cedat, nu și-a pierdut încrederea și a continuat să creadă în șansa ei până la ultimul fluier.

Acesta este, poate, cel mai important câștig al întâlnirii: spiritul de luptă al unei echipe tinere, care începe să demonstreze că are personalitate și că poate obține rezultate prin muncă, solidaritate și determinare.

Un început curajos și avantaj meritat

Elevii lui Cosmin Iuhas au început partida cu încredere, fără complexe în fața unui adversar considerat favorit înaintea întâlnirii. Pregătirea bună și curajul cu care au abordat jocul s-au văzut încă din primele minute.

Tășnădenii au avut o atitudine pozitivă, au căutat să joace fotbal și au fost recompensați în minutul 18, când Gilbert Narh a deschis scorul, spre bucuria suporterilor gazdelor.

Oaspeții au reacționat și au reușit să restabilească egalitatea în minutul 31, prin Chika Odoh. La pauză s-a intrat cu scorul de 1–1, după o primă repriză în care Unirea a arătat că poate pune probleme unei echipe cu experiență.

Oaspeții au preluat conducerea, dar Tășnadul a refuzat să cedeze

După reluare, formația din Sighetu Marmației a crescut ritmul și a reușit să treacă în avantaj în minutul 59, prin Karime Makongo.

Cosmin Iuhas a mutat la pauză, introducându-l pe Robert Băciuț, iar schimbarea s-a dovedit inspirată. Atacantul a reușit să înscrie în minutul 69 și să restabilească egalitatea, 2–2.

Partida a continuat într-un ritm alert, cu momente bune de ambele părți. Când părea că Unirea poate obține un rezultat pozitiv, a venit însă o nouă lovitură: Marius Cobărzan a înscris în minutul 86, readucând oaspeții în avantaj, 2–3.

Pentru multe echipe, un asemenea gol primit în finalul partidei ar fi putut însemna resemnarea. Nu și pentru tinerii fotbaliști ai Tășnadului!

Au continuat să lupte, au împins jocul spre poarta adversă și au demonstrat că nu acceptă înfrângerea. Efortul și ambiția lor au fost răsplătite în minutul 90+3, când Alexandru Ghiță, introdus și el pe parcursul reprizei secunde, a trimis mingea în poarta oaspeților și a stabilit scorul final: 3–3!

O explozie de bucurie și un punct câștigat prin determinare, curaj și refuzul de a renunța.

Un punct care valorează mai mult decât arată clasamentul

Egalul cu CSM Sighetu Marmației trebuie privit dincolo de cifre. Unirea Tășnad a întâlnit o formație cu experiență și cu obiective importante, a fost condusă în două rânduri și a reușit de fiecare dată să revină.

Merită apreciată în primul rând atitudinea întregului grup. O echipă tânără, aflată într-un proces de consolidare, care nu a cedat în fața dificultăților și a continuat să creadă în șansa sa până în ultimele secunde.

Cosmin Iuhas și elevii săi au motive să privească înainte cu încredere. Cele zece puncte acumulate nu reprezintă încă o poziție confortabilă în clasament, însă prestația și caracterul arătate în această partidă pot constitui un punct de plecare pentru următoarele etape.

Unirea rămâne pe locul 10 în Seria 8, dar păstrează în raza sa de acțiune formațiile aflate deasupra sa. Lupta pentru menținerea în Liga a 3-a este departe de a fi încheiată, iar fiecare punct poate deveni decisiv.

Felicitări, băieți! Pentru dăruire, pentru ambiție, pentru spiritul de luptă și pentru că ați crezut în șansa voastră până la capăt!

Urmează un nou examen, tot pe teren propriu

În etapa a 12-a, Unirea Tășnad va evolua din nou în fața propriilor suporteri, urmând să primească vizita formației Crișul Sântandrei.

Bihorenii au terminat la egalitate, 2–2, în această etapă, pe terenul ultimei clasate, Transilvania Sport Academy, astfel că partida de săptămâna viitoare se anunță o nouă oportunitate importantă pentru echipa lui Cosmin Iuhas de a adăuga puncte în clasament.

Cu atitudinea arătată în fața celor de la Sighetu Marmației, Unirea poate spera la un rezultat bun. Important este ca echipa să păstreze aceeași unitate, aceeași disponibilitate la efort și aceeași convingere că niciun meci nu este pierdut înainte de fluierul final.

Unirea Tășnad a demonstrat că are inimă. Acum trebuie să transforme acest spirit de luptă în puncte!

LIGA A 3-A, SERIA 8 – ETAPA A 11-A

Unirea Tășnad – CSM Sighetu Marmației 3–3 (1–1)

Marcatori: Gilbert Narh (18), Robert Băciuț (69), Alexandru Ghiță (90+3) / Chika Odoh (31), Karime Makongo (59), Marius Cobărzan (86).

Unirea Tășnad: Bogdan Palfi – Tiago Chira (70, Antonio Chifor), Jude Nwankwo, Denis Matei, Roland Vajda (căpitan), Ștefan Funkenhauzer (79, Marko Tempfli), Dominic Székely, Gilbert Narh, Emanuel Topan (70, Alexandru Ghiță), Cosmin Berindea (55, Denis Toma), Ionuț Sălăjan (46, Robert Băciuț).

Antrenor: Cosmin Iuhas.

Rezultate

SERIA 8, etapa 11

Unirea Dej – Lotus Băile Felix 2-0

Andrei Antonescu (3), Bogdan Sucitu (14)

Academica Recea – CS Bihorul Beiuş 5-1

Sergiu Ciocan (12), Carlo Erdei (25), David Zoicaș (43), Alexandru Dragoș (63), Andrei Orosz (76) / David Maghiar (17)

Viitorul Cluj – Sănătatea Cluj 2-3

Antonio Herciu (66), Bogdan Milandru (74) / Andrei Banyoi (25, 31), Angelo Crișan (33)

Unirea Tăşnad – CSM Sighetu Marmației 3-3

Gilbert Narh (18), Claudiu Băciuț (69), Alexandru Ghiță (90+3) / Chika Odoh (31), Karime Makongo (59), Marius Cobărzan (86)

SCM Zalău – Minaur Baia Mare 2-3

Ștefan Cană (73), Daniel Pop (90+4) / Viorel Chinde (51), Vlad Fărcășan (85), Andy Bădici (90+3)

Transilvania Sport Academy – Crişul Sântandrei 2-2

Andrei Șumălan (10), Ricardo Bartha (15) / Denis Rusu (80), Andrei Chindlea (83)











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