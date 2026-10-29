Meci crucial pentru OLIMPIA! Victoria devine obligatorie

Liga a 2-a: CSM Olimpia- CSC Șelimbăr, sâmbătă ora 11





CSM Olimpia Satu Mare revine pe teren propriu sâmbătă, de la ora 11:00, pentru un duel cu miză uriașă în lupta pentru evitarea ultimelor locuri din Liga 2. Adversara, CSC Șelimbăr, este la doar trei puncte distanță, iar echipa pregătită de Robert Ilyeș nu-și mai permite pași greșiți. Cu doar șase puncte acumulate în 11 etape, galben-albaștrii au nevoie de prima victorie a campionatului pentru a da un semnal de revenire și pentru a reaprinde speranțele suporterilor.

Olimpia, obligată să rupă seria negativă

Sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 11:00, Stadionul Olimpia „Daniel Prodan” trebuie să devină locul unui nou început pentru CSM Olimpia Satu Mare. Confruntarea cu CSC Șelimbăr, din etapa a 12-a a Ligii 2, reprezintă mai mult decât un simplu meci de campionat: este o oportunitate importantă pentru sătmăreni de a obține primul succes al sezonului și de a reduce distanța față de echipele aflate deasupra lor în clasament.

Olimpia vine după înfrângerea suferită în deplasare, scor 2-3, pe terenul Chindiei Târgoviște. Deși a reușit să înscrie de două ori, formația sătmăreană a plecat fără puncte, iar presiunea rezultatului crește de la o etapă la alta.

De cealaltă parte, CSC Șelimbăr vine la Satu Mare după o victorie cu 1-0 în fața celor de la ASA Târgu Mureș. Cu nouă puncte și locul 17 în clasament, oaspeții au un avans de trei puncte față de Olimpia, care ocupă ultima poziție, a 20-a, cu șase puncte.

Miza este, așadar, evidentă. O victorie ar putea însemna un impuls important pentru echipa lui Robert Ilyeș, atât în clasament, cât și la nivelul încrederii. Un nou rezultat negativ ar complica și mai mult situația unei formații care are nevoie urgentă de puncte.

Un precedent care le dă speranțe sătmărenilor

Cele două echipe s-au întâlnit de două ori în sezonul trecut. În partida din sezonul regulat, disputată la Șelimbăr, scorul a fost 1-1. În schimb, duelul din play-out, jucat la 18 aprilie 2026, a fost câștigat categoric de Olimpia, cu 4-0, prin golurile marcate de Donca, Marin, Zsiga și Zamfir.

Acest rezultat poate reprezenta un reper moral pentru gazde, însă situația actuală cere mai mult decât amintiri frumoase. Olimpia trebuie să transforme nevoia de puncte într-o prestație convingătoare și, mai ales, într-un rezultat pe măsură.

Programul ultimelor două etape înaintea pauzei internaționale

După confruntarea cu CSC Șelimbăr, CSM Olimpia Satu Mare va avea o nouă deplasare dificilă, în etapa a 13-a, pe terenul Unirii Slobozia. Partida este programată sâmbătă, 7 noiembrie, de la ora 11:00.

Cele două runde reprezintă ultima oportunitate pentru echipe de a acumula puncte înaintea unei noi întreruperi a campionatului, provocată de acțiunile echipelor naționale.

Etapa a 12-a – Liga 2

Vineri, 30 octombrie

Ora 18:00: Steaua București – CS Dinamo București

Sâmbătă, 31 octombrie

Ora 11:00: CSL Ștefăneștii de Jos – Chindia Târgoviște

Ora 11:00: CSC Dumbrăvița – Știința Poli Timișoara

Ora 11:00: SCM Râmnicu Vâlcea – CS Afumați

Ora 11:00: Cetatea Suceava – FC Bihor Oradea

Ora 11:00: CSM Olimpia Satu Mare – CSC Șelimbăr

Ora 11:00: SC Popești-Leordeni – Metalul Buzău

Ora 11:00: ASA Târgu Mureș – Unirea Slobozia

Ora 13:30: FC Bacău – Metaloglobus

Duminică, 1 noiembrie

Ora 11:00: CSM Slatina – Concordia Chiajna

Ora 12:30: ACSM Reșița – CS Gloria Bistrița

Etapa a 13-a – Liga 2

Joi, 5 noiembrie

Ora 17:00: Chindia Târgoviște – SC Popești-Leordeni

Sâmbătă, 7 noiembrie

Ora 11:00: Unirea Slobozia – CSM Olimpia Satu Mare

Ora 11:00: Metaloglobus – CSC Dumbrăvița

Ora 11:00: CS Afumați – FC Bacău

Ora 11:00: CSC Șelimbăr – CSL Ștefăneștii de Jos

Ora 11:00: Concordia Chiajna – ASA Târgu Mureș

Ora 11:00: CS Gloria Bistrița – Cetatea Suceava

Ora 12:30: FC Bihor Oradea – CSM Slatina

Luni, 9 noiembrie

Ora 14:30: Știința Poli Timișoara – ACSM Reșița

Ora 17:00: CS Dinamo București – SCM Râmnicu Vâlcea

Marți, 10 noiembrie

Ora 19:30: Metalul Buzău – Steaua București

Clasamentul Ligii 2 înaintea etapei a 12-a

1 Știința Poli Timișoara 27 2 CSM Slatina 25 3 Chindia Târgoviște 24 4 SC Popești-Leordeni 24 5 Cetatea Suceava 21 6 Metalul Buzău 21 7 ACSM Reșița 21 8 Concordia Chiajna 19 9 FC Bacău 18 10 FC Bihor Oradea 18 11 CS Gloria Bistrița 18 12 CS Afumați 17 13 Metaloglobus 15 14 SCM Râmnicu Vâlcea 11 15 ASA Târgu Mureș 11 16 Steaua București 10 17 CSC Șelimbăr 9 18 Unirea Slobozia 8 19 CS Dinamo București 7 20 CSM Olimpia Satu Mare 6 21 CSL Ștefăneștii de Jos 6 22 CSC Dumbrăvița 3

Cât costă biletele la Olimpia – Șelimbăr

Suporterii care vor să fie alături de echipa sătmăreană pot alege dintre mai multe categorii de bilete, cu prețuri cuprinse între 10 și 60 de lei, în funcție de sector și de tipul locului.

Tribuna Oficială – VIP: 60 de lei

Tribuna Principală – VIP: 40 de lei

Sectoarele A și B, locuri numerotate: 30 de lei

Sectorul C, destinat familiilor: 25 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii

Sectorul D: 25 de lei

Sectorul oaspeților, locuri în picioare: 20 de lei

Biletele au fost puse în vânzare online. Stadionul Olimpia „Daniel Prodan” are o capacitate disponibilă de 3.173 de locuri.

Sâmbătă, Olimpia are nevoie de susținerea publicului mai mult ca oricând. Într-un moment în care clasamentul nu lasă prea mult loc de așteptare, cele trei puncte ar putea însemna începutul revenirii. Pentru sătmăreni, victoria nu mai este doar un obiectiv: a devenit obligatorie.