Deputatul PSD de Satu Mare a transmis un mesaj emoționant în memoria soției sale, evocând durerea despărțirii și dorul care a rămas în sufletul familiei.

Durerea unei pierderi greu de acceptat

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a marcat împlinirea a 40 de zile de la moartea soției sale printr-un mesaj profund emoționant, în care a vorbit despre suferința provocată de pierderea persoanei iubite și despre golul pe care aceasta l-a lăsat în urmă. Cuvintele sale au exprimat dorul, tristețea și dificultatea de a accepta o despărțire pe care timpul nu o poate vindeca pe deplin.

„Astăzi se împlinesc 40 de zile de când ai plecat dintre noi, lăsând în urmă o durere greu de pus în cuvinte și un gol pe care timpul nu îl va putea umple niciodată”, a scris Mircea Govor, rememorând legătura cu soția sa și amintirile care vor rămâne vii.

Acesta a mărturisit că există despărțiri pe care mintea le înțelege, dar pe care inima refuză să le accepte, iar durerea nu se măsoară în lacrimi, ci în absența celui drag. În mesajul său, deputatul a evocat și momentele în care dorul devine mai apăsător: sărbătorile, locurile rămase goale și amintirile care readuc lacrimile în ochi.

Rugăciune și iubire dincolo de despărțire

La pomenirea celor 40 de zile, familia a adus flori, a aprins lumânări și s-a rugat pentru sufletul celei plecate. Mircea Govor a transmis convingerea că iubirea și amintirile rămân dincolo de moarte, chiar dacă prezența persoanei dragi nu mai poate fi regăsită în viața de zi cu zi.

„Dacă iubirea noastră ar fi putut să te țină în viață, ai fi rămas lângă noi pentru totdeauna…”, a scris acesta, într-unul dintre cele mai dureroase pasaje ale mesajului.

La final, deputatul i-a adresat soției sale un ultim gând de iubire și o rugăciune, cerându-i lui Dumnezeu să îi ierte păcatele și să îi dăruiască odihnă în Împărăția Sa.

„Odihnește-te în pace, suflet drag! Ai dus cu tine o parte din inimile noastre, dar ne-ai lăsat ceva ce nici moartea nu poate lua: iubirea pentru tine și amintirile noastre împreună”, a transmis Mircea Govor.

Mesajul s-a încheiat cu o rugăciune pentru odihna veșnică a soției sale și cu cuvintele: „Veșnică să îți fie pomenirea!”



