Polițiștii sătmăreni au aplicat, pe 27 octombrie, peste 180 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 85.000 de lei, în urma acțiunilor de ordine publică și control rutier

Ziua de 27 octombrie a adus sancțiuni de zeci de mii de lei în urma acțiunilor desfășurate de polițiștii din județul Satu Mare. Oamenii legii au urmărit atât menținerea ordinii și siguranței publice, cât și prevenirea faptelor antisociale și supravegherea traficului rutier. Potrivit bilanțului transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, au fost aplicate peste 180 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 85.000 de lei.

Peste 30 de sancțiuni pentru menținerea ordinii publice

În cadrul activităților desfășurate luni, 27 octombrie, polițiștii au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în județ. Valoarea amenzilor aferente acestor sancțiuni a depășit 15.000 de lei.

Acțiunile au vizat prevenirea faptelor antisociale și menținerea siguranței în comunitate.

Peste 150 de sancțiuni în trafic

Totodată, polițiștii care au acționat pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier au aplicat peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 70.000 de lei.

În total, cele două categorii de activități au cumulat peste 180 de sancțiuni și amenzi de peste 85.000 de lei, potrivit datelor comunicate de IPJ Satu Mare.

Bilanțul transmis nu precizează câte sancțiuni au vizat abateri rutiere concrete și nici care au fost cele mai frecvente încălcări ale legii constatate în timpul acțiunilor.