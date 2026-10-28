Privim spre Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti”, o instituție care își consolidează locul în viața culturală a orașului. Un exterior reabilitat, săli frecventate de public, instrumente noi și un final de an cu evenimente importante, între care concertul de la Ateneul Român, conturează bilanțul unei perioade intense

Miercuri, 28 octombrie , Kovács Emőke, managerul Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” din Satu Mare, își sărbătorește ziua de naștere. Dincolo de momentul aniversar, este un bun prilej de a privi spre activitatea instituției pe care o conduce și spre proiectele care dau măsura ambițiilor sale. Iar agenda Filarmonicii arată că ultimele luni ale anului 2026 sunt departe de a fi unele de răgaz.

Unul dintre motivele de satisfacție este încheierea lucrărilor de reabilitare a exteriorului clădirii. Fațada, ferestrele, copertina și intrarea au schimbat înfățișarea instituției, care beneficiază acum de un aspect îngrijit și primitor. Următorul pas, după cum mărturisește managerul, ar fi reabilitarea interiorului. Până atunci, obiectivul rămâne același: o Filarmonică vie, cu multe concerte și cu un public cât mai numeros.

O sală mereu plină și un public tot mai divers

Interesul sătmărenilor pentru muzica simfonică se vede și în numărul abonamentelor. Pentru actuala stagiune au fost puse în vânzare 340 de abonamente, un număr apropiat de capacitatea sălii. Programul include concerte de muzică clasică, dar instituția propune lunar și evenimente în afara abonamentului, cu repertorii accesibile unui public mai larg.

În același timp, Filarmonica încearcă să atragă generații noi de spectatori. Managerul remarcă prezența tot mai multor tineri și a unor fețe noi în sală, un semn că interesul pentru cultură poate fi cultivat atunci când oferta artistică este diversă și constantă.





Stagiunea a adus la Satu Mare muzicieni și invitați apreciați, între care violonistul Valentin Șerban, pianistul Mihai Diaconescu și dirijorul Tiberiu Soare. Au existat și debuturi dirijorale, iar colaborările cu artiști din țară contribuie la diversificarea repertoriului și la experiența orchestrei.

De la Satu Mare, pe scena Ateneului Român

Unul dintre cele mai importante momente ale perioadei următoare este programat pentru 1 noiembrie, când orchestra Filarmonicii sătmărene va concerta pe scena Ateneului Român din București. Muzicienii din Satu Mare vor evolua alături de artiștii Cameratei Regale, într-o formulă orchestrală extinsă, sub bagheta dirijorului Cristian Mandeal.

Proiectul a fost posibil și prin colaborarea cu Radu Chişiu, concertmaestru al Cameratei Regale și al orchestrei sătmărene. Pentru Filarmonică, întâlnirea reprezintă atât o provocare artistică, cât și o ocazie de a cânta alături de muzicieni dintr-un alt mediu profesional.

Experiența are o semnificație aparte mai ales pentru membrii mai tineri ai orchestrei, pentru care evoluția pe scena Ateneului poate deveni un reper profesional. Dincolo de prestigiul locului, concertul arată că o instituție dintr-un oraș de dimensiuni mai reduse poate aspira la proiecte și colaborări de anvergură.

Beethoven, Ceaikovski și atmosfera Broadway

Până la plecarea la București, publicul sătmărean este invitat la un program care reunește Simfonia a III-a „Eroica” de Beethoven și celebrul Concert pentru vioară de Ceaikovski, interpretat de o tânără violonistă coreeană, laureată a Concursului „Varga Tibor”.

După întoarcerea de la Ateneu, seria evenimentelor continuă cu un concert dirijat de Andrei Tudor, construit în jurul muzicii americane și al atmosferei de pe Broadway. Programul va include pagini din „West Side Story”, de Leonard Bernstein, și „Un american la Paris”, de George Gershwin, cărora li se va adăuga și „Boléro” de Maurice Ravel.

Finalul de an aduce și alte întâlniri muzicale. La sfârșitul lunii noiembrie este pregătit un concert dedicat Zilei Naționale, cu Irina Sârbu și Radu Popa, având în prim-plan muzica românească interbelică. În decembrie, pianistul Viniciu Moroianu și sătmăreanca Izabela Voropciuc vor susține un recital cu lucrări de Dinu Lipatti, George Enescu și Sigismund Toduță.

Programul lunii decembrie va continua cu un concert dedicat instrumentelor de suflat, alături de clarinetistul și dirijorul Emil Vișinescu, dar și cu un tribut Elvis–Sinatra, în care vor evolua Cosica și sătmăreanul Aldo Blaga, sub conducerea dirijorului Ștefan Novak.

Nici sărbătorile de iarnă nu vor trece fără un eveniment special: publicul va putea asculta „Spărgătorul de nuci”, de Piotr Ilici Ceaikovski, cu proiecția baletului. Sunt programate două reprezentații, una inclusă în abonament și una în afara acestuia. Apoi, în 26 decembrie, orchestra va pleca într-un nou turneu în Elveția, urmând să revină acasă în ultima zi a anului.

Investiții în instrumente și în viitorul orchestrei

Dincolo de concertele vizibile pentru public, dezvoltarea unei filarmonici presupune investiții constante în instrumente și în condițiile de lucru ale muzicienilor. Kovács Emőke subliniază că procesul de modernizare a instrumentarului a fost sprijinit printr-un proiect cu fonduri europene accesat de Consiliul Județean, iar o parte dintre achiziții au fost realizate și cu sprijinul Ministerului Culturii.





Printre dotările noi se numără și tabletele folosite de instrumentiști pentru partituri, o soluție care modernizează activitatea orchestrei și reduce dependența de partiturile tipărite, vulnerabile inclusiv în concertele în aer liber.

O altă provocare este păstrarea și atragerea muzicienilor bine pregătiți. Satu Mare are școli și instituții de învățământ artistic, iar managerul vede în copiii care studiază muzica o speranță pentru generațiile viitoare. Ea însăși contribuie la formarea tinerilor, predând vioara și pregătind elevi pentru admitere.

Totuși, mulți dintre cei mai talentați tineri pleacă pentru a studia sau a lucra în centre muzicale mai mari. De aceea, una dintre ambițiile declarate ale managerului este ca Filarmonica să devină un reper artistic care să-i determine pe muzicieni să vină la Satu Mare și să participe la proiecte de nivel înalt.

O instituție care vrea să fie un motiv de mândrie pentru oraș

În ciuda provocărilor și a resurselor care trebuie gestionate cu atenție, Kovács Emőke spune că Filarmonica își propune să răspundă așteptărilor publicului și să ofere concerte la un nivel artistic cât mai ridicat. Sălile pline și prezența tinerilor sunt semnale încurajatoare, dar și o responsabilitate pentru echipa instituției.





Aniversarea managerului vine, astfel, într-o perioadă cu multe proiecte și cu o miză importantă: consolidarea unei orchestre care să nu se raporteze doar la statutul unui oraș mai mic, ci să poată sta alături de instituții muzicale importante din țară.

Iar concertul de la Ateneul Român, urmat de programul bogat al lunilor noiembrie și decembrie, oferă Filarmonicii „Dinu Lipatti” ocazia de a arăta că viața muzicală sătmăreană are energie, public și ambiția de a merge mai departe.

Florin Cristian Mureșan