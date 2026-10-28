Peste 1.800 de copii participă la activitățile sportive organizate în cadrul Academiei Partium și al centrelor comunale, potrivit cifrelor prezentate de primarul municipiului Satu Mare, Gábor Kereskényi.

Edilul a vorbit despre rolul sportului în dezvoltarea copiilor, subliniind că participarea și formarea prin activități de echipă sunt mai importante decât etnia sau alte criterii.

„Este foarte important ca copiii noștri să trăiască sănătos, să facă mișcare, în loc să stea comod pe canapele, butonând telefoanele sau tabletele”, a declarat primarul în emisiunea „Actualitatea sătmăreană”.

Discuția a avut loc în contextul întrebărilor privind viitorul finanțării academiilor sportive din Ungaria, după schimbarea guvernării. Kereskényi a spus că speră ca sportul să rămână un domeniu important în politicile publice și în viitorul buget.

Primarul a apreciat investițiile în infrastructura sportivă și activitatea școlilor de fotbal, considerând că acestea contribuie la sănătatea copiilor și la formare