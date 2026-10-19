Deputatul PSD de Satu Mare a votat favorabil candidatura lui Florin Barbu, susținând că fermierii au nevoie de sprijin real și de politici agricole predictibile

Deputatul PSD de Satu Mare, Mircea Govor, a participat la audierea lui Florin Barbu, propus de PSD pentru funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În calitate de membru al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Camerei Deputaților, parlamentarul sătmărean a votat pentru acordarea avizului favorabil candidaturii.





Mircea Govor a subliniat importanța agriculturii pentru economia României și pentru siguranța alimentară, arătând că fermierii au nevoie de măsuri concrete, sprijin real și politici publice adaptate problemelor din teren.

”în calitate de membru al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală a Camerei Deputaților, am participat la audierea domnului Florin Barbu, propus de PSD pentru funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

În urma evaluării candidaturii sale, am votat pentru acordarea avizului favorabil. Agricultura este un domeniu esențial pentru economia României și pentru siguranța alimentară. Fermierii au nevoie de sprijin real, de predictibilitate și de politici publice care să răspundă problemelor din teren”, a declarat Mircea Govor.

Deputatul a invocat experiența acumulată de Florin Barbu la conducerea ministerului și prioritățile prezentate în timpul audierii, pe care le-a considerat argumente pentru continuarea proiectelor importante destinate agriculturii și dezvoltării satului românesc.

„Experiența acumulată de Florin Barbu în fruntea ministerului și prioritățile prezentate în cadrul audierii susțin continuarea proiectelor importante pentru agricultură și dezvoltarea satului românesc. Susțin o agricultură românească puternică, modernă și capabilă să le ofere producătorilor noștri șansa de a prospera”, a mai transmis Mircea Govor.



