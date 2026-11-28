Comunitatea românească din Ungaria a sărbătorit Ziua Națională printr-un concert de muzică clasică susținut de artiștii Filarmonicii „Dinu Lipatti” din Satu Mare

Ziua Națională a României a fost celebrată și în Ungaria, printr-un eveniment special organizat de Consulatul General al României la Szeged. Impresionanta Catedrală Romano-Catolică din oraș a găzduit un concert de muzică românească, la care au participat membri ai comunității românești din Ungaria și invitați oficiali. Printre aceștia s-a numărat și vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip.

Concert oferit de Filarmonica sătmăreană

La invitația consulului general al României la Szeged, Excelența Sa Florin Trandafir Vasiloni, Cătălin Filip a participat la manifestarea dedicată Zilei Naționale.

Și în acest an, Consiliul Județean Satu Mare a oferit publicului un concert de muzică clasică românească, susținut de cvartetul Filarmonicii „Dinu Lipatti” din Satu Mare. Reprezentația a adus bucurie celor prezenți și a oferit comunității românești prilejul de a sărbători împreună, prin muzică, una dintre cele mai importante zile ale României.

Evenimentul a reprezentat un moment de apropiere și de reafirmare a legăturilor culturale dintre românii de pe cele două părți ale graniței.



