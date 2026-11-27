MENIUL ZILEI LA RESTAURANTUL SOMEȘUL Locale • 27.11.2026 08:52 Distribuie: Primește ziarul gratuit pe email! Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit. Abonează-te Acasa Locale MENIUL ZILEI LA RESTAURANTUL SOMEȘUL Articole Similare Locale TOMBOLĂ. Surpriză de Crăciun pentru pasionații de frumusețe! Atomy pune la bătaie un set cosmetic Derma Real Cica acum 2 ore Locale 230 de elevi celebrează valorile naționale la Școala Gimnazială „Octavian Goga” din Satu Mare, în cadrul concursului „Din dragoste de neam și țară” acum 12 ore Locale SĂRBĂTOARE: Satu Mare a îmbrăcat haine de sărbătoare! Primarul Kereskényi Gábor a aprins luminițele festive alături de viceprimarii Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan acum 13 ore Locale FOTO. TRAGEDIE. Dramă în Țara Oașului! Bărbat mort după ce a fost prins sub un mal de pământ acum 17 ore Locale Sărbătorile vin, bunul-simț pleacă! acum 18 ore Locale OAMENI. De la pasiunea pentru fotografie, la un nou început în televiziune! Povestea Dianei Podină, omul din spatele obiectivului acum 18 ore Ultimele Articole Anunțuri ANUNȚ PUBLIC SC TARR CONST S.R.L. acum 2 ore Sport Știința, știința...! acum 11 ore Anunțuri Finalizarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare” acum 12 ore Locale COMUNITATE. Peste 90 de seniori au demonstrat că niciodată nu este prea târziu să înveți! Întâlnire specială HiDigital la Satu Mare acum 19 ore Locale EVENIMENT. Moda sătmăreană urcă pe podium! Două seri dedicate eleganței, la Casa Meșteșugarilor acum 20 ore Locale POLIȚIE. Amenzi de peste 70.000 de lei într-o singură zi, în județul Satu Mare acum 20 ore Cele mai citite 1 ACUZAȚII GRAVE. Se ascut sabiile în Consiliul Județean. Robert Laszlo acuză familia Ristea de încasare ilegală de banii de la Spitalul Judetean 2 Accident gravîn Țara Oașului. Victima a ajuns la spital 3 KARÁCSONYI PÉTER – Omul care a transformat Careiul într-un oraș al muzicii. Povestea unui Maestru care a lăsat în urmă mai mult decât o formație: O moștenire de suflet 4 Liga Elevilor Social Democrați Satu Mare, înființată oficial! A fost stabilită și conducerea organizației județene și municipale, prin Codruț Gomboș și Alesia Ciorba 5 Investiție importantă în sănătatea sătmărenilor. Dr. Dorel Coica anunță noi servicii medicale și planuri de extindere a clinicii Din aceeași categorie TOMBOLĂ. Surpriză de Crăciun pentru pasionații de frumusețe! Atomy pune la bătaie un set cosmetic Derma Real Cica acum 2 ore 230 de elevi celebrează valorile naționale la Școala Gimnazială „Octavian Goga” din Satu Mare, în cadrul concursului „Din dragoste de neam și țară” acum 12 ore SĂRBĂTOARE: Satu Mare a îmbrăcat haine de sărbătoare! Primarul Kereskényi Gábor a aprins luminițele festive alături de viceprimarii Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan acum 13 ore FOTO. TRAGEDIE. Dramă în Țara Oașului! Bărbat mort după ce a fost prins sub un mal de pământ acum 17 ore Sărbătorile vin, bunul-simț pleacă! acum 18 ore Ultimele știri ANUNȚ PUBLIC SC TARR CONST S.R.L. acum 2 ore TOMBOLĂ. Surpriză de Crăciun pentru pasionații de frumusețe! Atomy pune la bătaie un set cosmetic Derma Real Cica acum 2 ore Știința, știința...! acum 11 ore 230 de elevi celebrează valorile naționale la Școala Gimnazială „Octavian Goga” din Satu Mare, în cadrul concursului „Din dragoste de neam și țară” acum 12 ore Finalizarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii aeroportuare” acum 12 ore