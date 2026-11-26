Centrul municipiului Satu Mare a intrat oficial în atmosfera sărbătorilor de iarnă joi seara, 26 noiembrie, când primarul Kereskényi Gábor, alături de viceprimarii Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, a aprins iluminatul festiv, marcând deschiderea Târgului de Crăciun. Piața Libertății s-a transformat într-un decor de poveste, cu milioane de luminițe, căsuțe decorate și o atmosferă specifică celei mai frumoase perioade din an. În următoarele săptămâni, sătmărenii vor avea parte de concerte, spectacole, tradiții, ateliere pentru copii și numeroase atracții pregătite pentru toate vârstele.





Joi, 26 noiembrie 2026, de la ora 18.00, Piața Libertății a devenit centrul sărbătorilor de iarnă din municipiu. În prezența sătmărenilor, primarul Kereskényi Gábor, împreună cu viceprimarii Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan, a aprins iluminatul festiv, moment care a marcat oficial începutul perioadei sărbătorilor de iarnă în Satu Mare.

Milioanele de luminițe și decorațiunile festive au transformat centrul orașului într-un spațiu plin de culoare și farmec, iar deschiderea Târgului de Crăciun a dat startul unei serii de evenimente dedicate comunității locale.

Seara inaugurală a fost completată de momente muzicale speciale susținute de Corul MT Creative Art Studio, coordonat de Beata Pap și Răzvan Pap, care a contribuit la atmosfera festivă printr-un program artistic dedicat sărbătorilor.





Paula Seling, cap de afiș în primul weekend





Programul Târgului de Crăciun va continua cu numeroase concerte și spectacole, iar unul dintre cele mai așteptate momente ale primului weekend va fi concertul Paulei Seling. Îndrăgita artistă va urca pe scena din Piața Libertății vineri, 27 noiembrie, de la ora 19.00.

Sâmbătă, 28 noiembrie, programul va începe la ora 18.00 cu un concert al Ansamblului Inedit, urmat, de la ora 19.00, de recitalul lui Răzvan Pașca, cunoscut publicului și prin participarea la emisiunea Vocea României. Duminică, 29 noiembrie, de la ora 18.00, sătmărenii vor putea urmări concertul Ansamblului Folcloric GESO.

Vineri, 4 decembrie, de la ora 18.00, copiii vor fi invitați la spectacolul interactiv „Magia Crăciunului”, iar de la ora 19.00 vor concerta Erdei Fana și Ștefan Vaida.

Sâmbătă, 5 decembrie, programul va continua cu Fehér Robbie Trió, de la ora 18.00, și Ștefania Hotca, de la ora 19.00. Duminică, 6 decembrie, de la ora 18.00, publicul se va bucura de concertul lui Viorel Pop.

Miercuri, 9 decembrie, de la ora 19.00, atmosfera va fi animată de un flashmob de dansuri populare.

Vineri, 11 decembrie, de la ora 18.00, vor concerta Cvartetul vocal Acapella Artemis și Corul Cuanticum al Liceului German Johann Ettinger, iar de la ora 19.00 vor fi programate momente de dans susținute de Open Wings Studio.

Sâmbătă, 12 decembrie, scena va fi ocupată de Taisa, de la ora 18.00, și de trupa Madness Avenue, de la ora 18.30.

Duminică, 13 decembrie, între orele 10.00 și 15.00, va avea loc cea de-a III-a ediție a Crosului lui Moș Crăciun, iar de la ora 18.00 va urca pe scenă Ansamblul Folcloric „Vițe de iederă”.

În apropierea Crăciunului, programul va include și numeroase momente dedicate colindelor și tradițiilor. Joi, 17 decembrie, de la ora 19.00, va avea loc concertul de colinde al Corului reunit al structurilor M.A.I., M.Ap.N. și M.J.

Vineri, 18 decembrie, de la ora 18.00, va concerta MT Creative Art Studio, iar de la ora 19.00 va urma spectacolul de colinde susținut de Grupul „Codrișorul” al Palatului Copiilor Satu Mare.

Sâmbătă, 19 decembrie, programul va reuni trei recitaluri: D’Accord Band, de la ora 18.00, Trivell, de la ora 19.00, și Eduard Cotoară & live band, de la ora 20.00, în cadrul momentului „Din nou acasă de Crăciun”.

Duminică, 20 decembrie, de la ora 18.00, va avea loc spectacolul Ansamblului Folcloric Egri Csodaszarvas, urmat, de la ora 19.00, de reprezentația Ansamblului Folcloric Cununița, condus de interpretele Leontina Dorca și Carmen Maria Sas.

Târgul de Crăciun din Satu Mare se va desfășura în Piața Libertății în perioada 26 noiembrie 2026 – 4 ianuarie 2027, iar organizatorii îi așteaptă pe sătmăreni să se bucure de atmosfera festivă, de spectacole și de activitățile pregătite pentru întreaga familie.

Trecerea dintre ani va fi sărbătorită tot împreună, în Piața 25 Octombrie, unde sătmărenii vor putea întâmpina Noul An printr-un spectaculos foc de artificii.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Satu Mare și Centrul Cultural „G.M. Zamfirescu”, în parteneriat cu Consiliul Județean Satu Mare și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare.

Florin Dura