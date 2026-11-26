Polițiștii sătmăreni au aplicat peste 180 de sancțiuni contravenționale în cadrul acțiunilor pentru siguranța publică și rutieră

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat marți, 25 noiembrie, acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere. În urma controalelor efectuate la nivelul județului, au fost aplicate peste 180 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 71.000 de lei.

Peste 21.000 de lei pentru încălcarea normelor de ordine publică

În cadrul activităților de menținere a unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 30 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 21.000 de lei.

Controale și sancțiuni în trafic

Totodată, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni de supraveghere, fluidizare și control al traficului, urmărind prevenirea accidentelor și a comportamentelor periculoase la volan. În urma verificărilor, au fost aplicate peste 150 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 50.000 de lei.