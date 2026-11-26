Stimați sătmăreni, în perioada 27 noiembrie – 1 decembrie 2026, Direcția de Evidență a Persoanelor a Municipiului Satu Mare și Direcția de Impozite și Taxe Locale au un program special de lucru cu publicul, astfel:

Serviciul Stare Civilă

Vineri, 27 noiembrie – deschis de la 09.00 la 16.00

Sâmbătă, 28 noiembrie – deschis de la 09.00 la 12.00 – doar pentru înregistrarea actelor de deces

Duminică, 29 noiembrie – ÎNCHIS

Luni, 30 noiembrie - deschis de la 09.00 la 13.00 - doar pentru înregistrarea actelor de deces

Marți, 1 decembrie – ÎNCHIS

Serviciul de Evidență a Persoanelor și Ghișeu Unic:

Vineri, 27 noiembrie – deschis de la 09.00 la 16.00

În perioada 28 noiembrie – 1 decembrie este închis.

De miercuri, 2 decembrie, se reia programul normal de lucru cu publicul.



Direcția Impozite și Taxe Locale Satu Mare informează contribuabilii că luni, 30 noiembrie – Sfântul Andrei, și marți, 1 decembrie - Ziua Națională a României, nu are program cu publicul la ghișeele fizice din Complexul Comercial Someșul, etaj 4 și nici la cele din sediul din Piața Romană bloc D8.



Pentru a achita impozitele, taxele și amenzile, puteți accesa platforma noastră online de comunicare cu cetățenii: https://platformacetateni.satumare.globalpay.ro/ . Alte mijloace de plată online: portalul de plăți https://www.ghiseul.ro/ și stațiile de plată SelfPay .