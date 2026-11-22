



Un nou proiect dedicat implicării tinerilor în viața politică și comunitară a prins contur la Satu Mare. Vineri seara, 20 noiembrie 2026, au fost puse bazele Ligii Elevilor Social Democrați (LESD) Satu Mare, în cadrul unei ședințe la care au participat reprezentanți ai conducerii PSD și TSD Satu Mare. Cu această ocazie, au fost stabilite echipele de coordonare pentru Biroul Județean și Biroul Municipal, Codruț Gomboș fiind desemnat președinte județean, iar Maria Alesia Ciorba, președinte al organizației municipale.

Inițiativa urmărește crearea unui cadru de implicare pentru elevii sătmăreni interesați de viața comunității și de procesul decizional, oferindu-le posibilitatea de a-și exprima opiniile și de a participa la activitățile organizației.





Conducerea Ligii Elevilor Social Democrați Satu Mare – Biroul Județean

În cadrul întâlnirii a fost stabilită structura de conducere a organizației județene, după cum urmează:

Gomboș Codruț – președinte județean;

Ciorba Alessia – prim-vicepreședinte;

Csengheri David – președintele echipei de PR;

Molnar Denis – secretar;

Mone Darius – vicepreședinte;

Mone Luca – vicepreședinte;

Riț Alex – vicepreședinte;

Hoie Răzvan – vicepreședinte.

Conducerea Ligii Elevilor Social Democrați – Biroul Municipal Satu Mare

Tot în cadrul ședinței a fost stabilit nucleul de conducere al organizației municipale, format din:

Ciorba Maria Alesia – președinte;

Miclea Gabriela Tatiana – prim-vicepreședinte;

Cuc Marisa – vicepreședinte;

Feier Mariana Andreea Ana – vicepreședinte;

Șandor Marina Adelina – secretar.

Cele două echipe de coordonare vor contribui la organizarea activităților Ligii Elevilor Social Democrați, atât la nivelul municipiului Satu Mare, cât și la nivel județean.

Liderii PSD și TSD Satu Mare, prezenți la eveniment

La ședința de constituire au participat mai mulți reprezentanți ai conducerii social-democrate sătmărene, printre care deputatul Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, Bianca Șorian, președintele TSD Satu Mare, și Adrian Micle, președintele PSD Municipiul Satu Mare.

De asemenea, au fost prezenți vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, președintele TSD Municipiul Satu Mare, Claudiu Tămășan.

Un nou început pentru organizația elevilor social-democrați

Reprezentanții organizației au mulțumit participanților pentru implicare și au subliniat că întâlnirea reprezintă primul pas în dezvoltarea structurilor județene și municipale.

„Aceștia sunt oamenii care vor duce mai departe vocea elevilor sătmăreni, în școli și în comunitate. Suntem abia la început, iar entuziasmul de azi ne arată că am pornit cu dreptul”, au transmis organizatorii.

Noua structură își propune să desfășoare activități și proiecte dedicate tinerilor, urmând să își dezvolte echipele de coordonare și să atragă noi participanți în perioada următoare.