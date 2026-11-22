



Locuitorii municipiului Satu Mare trebuie să se pregătească pentru întreruperi programate în furnizarea energiei electrice, în zilele de 23, 26 și 27 noiembrie 2026. Potrivit informării distribuite de Primăria Municipiului Satu Mare, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă, total sau parțial, pe mai multe străzi din oraș, în intervalul orar 09:00–17:00.

Întreruperile sunt anunțate în mai multe zone ale municipiului, inclusiv pe Aleea Humulești, strada Avram Iancu, Bulevardul Independenței, în zona Bercu Roșu și pe strada Păulești.

Luni, 23 noiembrie 2026 – Mai multe străzi și imobile afectate

În prima zi a săptămânii, întreruperile sunt programate între orele 09:00 și 17:00, după cum urmează:

Aleea Humulești, nr. 10 , scările A, B și C – întrerupere totală;

Strada Avram Iancu, nr. 39 – întrerupere totală;

Bulevardul Independenței, bloc UH 7 ;

Zona Bercu Roșu – întreruperi parțiale pe următoarele străzi: Afinelor, Petalelor, Vinului, Curcubeului, Frasinului, Fragilor, Cimbrului, Salviei, Lavandei, Gutâiului, Frunzelor și Macului;

Strada Oașului – întrerupere parțială;

Strada Victoriei – întrerupere parțială.

Joi, 26 noiembrie 2026 – Întreruperi pe strada Păulești

Joi, între orele 09:00 și 17:00, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă parțial pe strada Păulești din municipiul Satu Mare.

Vineri, 27 noiembrie 2026 – Strada Păulești, din nou afectată

Și vineri, 27 noiembrie, sunt programate întreruperi parțiale în alimentarea cu energie electrică pe strada Păulești, în același interval orar, 09:00–17:00.

Unde pot solicita sătmărenii informații suplimentare?

Locuitorii care doresc informații despre întreruperile programate pot contacta operatorul de distribuție la următoarele numere:

0261 929 – informații și sesizări;

0800 400 929 – număr gratuit (TelVerde).

Informații suplimentare sunt disponibile și pe site-ul www.distributie-energie.ro.

Sătmărenii care locuiesc în zonele vizate sunt sfătuiți să țină cont de programul anunțat și să își organizeze activitățile care necesită alimentare cu energie electrică în afara intervalelor de întrerupere.