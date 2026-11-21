



Scriitorul și jurnalistul sătmărean Felician Pop a fost sărbătorit vineri, 20 noiembrie 2026, la Blaga’s Farm din Odoreu, în cadrul medalionului cultural „Felician Pop – 65”. Evenimentul, organizat înaintea aniversării sale din 25 noiembrie, a prilejuit și lansarea celui mai recent volum al autorului, „Rândul de noapte”.

Întâlnirea a reunit membri ai comunității culturale sătmărene, care au venit să îi aducă un omagiu pentru activitatea literară, jurnalistică și culturală. Despre autor și opera sa au vorbit părintele Flaviu Meghișan, Nicolae Mureșan, Jazmin Balogh, Darius Pop, Rodica Bogan, Valentin Hereș, Manuela Breban, Elisabeta Talpoș și Noemi Hebriștean.

Programul a fost completat de momente muzicale susținute de George Negrea și Adrian Lupescu, acesta din urmă fiind și moderatorul evenimentului.

Născut la Satu Mare, pe 25 noiembrie 1961, Felician Pop este poet, prozator, jurnalist și traducător, doctor în filologie și autor a peste 20 de volume de literatură, istorie și lucrări monografice. Fondator al revistelor „Citadela” și „Cronograf”, s-a implicat de-a lungul timpului în viața culturală sătmăreană și în activitatea editorială.

Preocuparea pentru dialogul dintre culturile română și maghiară se regăsește atât în traducerile sale, cât și în lucrarea „Imaginea românilor în operele scriitorilor maghiari”. În prezent, Felician Pop este președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala „Anton Davidescu” Satu Mare.

Medalionul cultural a fost organizat de Consiliul Județean Satu Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Cenaclul Cronograf, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala „Anton Davidescu” Satu Mare și Asociația Culturală Sătmărenii.