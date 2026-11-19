Unirea Tășnad caută revanșa în fața propriilor suporteri Sport •

Un nou examen important pentru Unirea Tășnad în campionatul Ligii a III-a. Sâmbătă, 21 noiembrie, formația sătmăreană primește vizita celor de la Lotus Băile Felix, într-o partidă contând pentru etapa a 14-a din Seria 8. Meciul este programat de la ora 14:00, pe Stadionul Unirea din Tășnad.

Pentru echipa pregătită de Cosmin Iuhas, confruntarea are o miză importantă, în condițiile în care sătmărenii ocupă locul 10 în clasament, cu 11 puncte, și au nevoie de o victorie pentru a se îndepărta de zona inferioară a ierarhiei.



După 0-5 la Cluj, Unirea vrea o reacție

Unirea Tășnad vine după o înfrângere categorică în deplasare, 0-5 pe terenul celor de la Sănătatea Cluj. A fost un rezultat greu de digerat, iar partida de sâmbătă reprezintă ocazia perfectă pentru elevii lui Cosmin Iuhas de a demonstra că pot reveni la o evoluție solidă.

De altfel, chiar antrenorul echipei a transmis un mesaj de încredere înaintea confruntării:

„Ne așteaptă un meci foarte greu, împotriva unei echipe cu state vechi în Liga a III-a, dar am încredere în băieți că sâmbătă vor avea o reacție după jocul slab de la Cluj și ne vor bucura cu o evoluție consistentă și un rezultat pozitiv”, a declarat Cosmin Iuhas pentru site-ul oficial al clubului.

Tehnicianul mizează pe reacția jucătorilor și pe sprijinul suporterilor, care pot avea un rol important într-un asemenea moment al sezonului.



Lotus vine după o victorie la scor

Nici adversara de sâmbătă nu trebuie subestimată. Lotus Băile Felix ocupă locul 9, cu 16 puncte, și vine la Tășnad după un succes categoric, 5-1, în fața formației Transilvania Sport Academy.

Lotus are un bilanț superior sătmărenilor, cu patru victorii, patru remize și cinci înfrângeri după 13 etape. De cealaltă parte, Unirea are două victorii, cinci egaluri și șase înfrângeri.

Diferența de cinci puncte dintre cele două formații face ca întâlnirea să fie una importantă pentru configurația clasamentului. O victorie a Unirii ar reduce ecartul la numai două puncte și ar putea reprezenta un impuls important pentru finalul turului de campionat.



Programul complet al etapei a 14-a – Liga 3, Seria 8

Vineri, 20 noiembrie, ora 14:00

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – SCM Zalău

Unirea Dej – Academica Recea

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 14:00

Transilvania Sport Academy – Bihorul Beiuș

Unirea Tășnad – Lotus Băile Felix

CSM Sighetu Marmației – Sănătatea Cluj

Minaur Baia Mare – Crișul Sântandrei



Clasamentul Ligii 3, Seria 8, după 13 etape

1 Minaur Baia Mare 13 32

2 Sănătatea Cluj 13 28

3 Crișul Sântandrei 13 24

4 SCM Zalău 13 22

5 Academica Recea 13 21

6 CSM Sighetu Marmației 13 18

7 Bihorul Beiuș 13 17

8 Viitorul Cluj 13 16

9 Lotus Băile Felix 13 16

10 Unirea Tășnad 13 11

11 Unirea Dej 13 8

12 Transilvania Sport Academy 13 2

Sâmbătă, de la ora 14:00, Unirea Tășnad are nevoie de susținerea publicului și de o evoluție pe măsura așteptărilor. Miza este una importantă: trei puncte care ar putea readuce liniștea și încrederea în tabăra sătmăreană.





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