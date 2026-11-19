Victorie de caracter pentru CSM Olimpia Sport •

Echipa feminină de handbal U17 a Clubului Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a obținut o victorie importantă în etapa a 9-a a Campionatului Național, Seria G. Elevele antrenate de Alin Pop s-au impus miercuri, pe teren propriu, cu 41–38 în fața formației ACS Târgu Mureș, după ce au recuperat un handicap de trei goluri înregistrat la pauză.

Partida disputată în Sala de Sport „Ecaterina Both” a fost una echilibrată în prima repriză. Cele două echipe au condus alternativ, fără ca vreuna să reușească să se desprindă la mai mult de două goluri. Finalul primei părți le-a aparținut însă oaspetelor, care au profitat de câteva momente mai puțin inspirate ale sătmărencelor și au intrat la vestiare cu avantaj de trei goluri: 20–17.

După pauză, CSM Olimpia a revenit pe teren cu o altă atitudine. Mai hotărâte și mult mai eficiente în joc, gazdele au restabilit egalitatea în numai patru minute (20–20), iar în minutul 37 au trecut în avantaj, scor 23–22.

Din acel moment, sătmărencele au preluat inițiativa și au gestionat tot mai bine jocul. Anastasia Zekovic Vlaic a avut o contribuție importantă în ofensivă, iar cele două goluri marcate de aceasta au dus scorul la 34–32. Nici portarul Elena Efremia Costin nu s-a lăsat mai prejos, intervențiile sale, inclusiv la aruncările de la 7 metri, fiind esențiale în momentele importante ale întâlnirii.

Efortul colectiv al echipei s-a concretizat într-un avantaj de cinci goluri în minutul 56 (40–35). Oaspetele au încercat să revină în joc pe final și au redus diferența la numai două goluri cu un minut înaintea fluierului final (40–38). Sătmărencele au rămas însă concentrate, iar Ilinca Maria Petric a înscris golul care a stabilit scorul final: 41–38.

Pentru CSM Olimpia este a cincea victorie din actuala ediție de campionat, bilanțul echipei fiind completat de două înfrângeri. Cu aceste rezultate, formația sătmăreană ocupă locul al patrulea în clasamentul Seriei G.

Următorul meci este programat duminică, în deplasare, la Zalău. În penultima etapă a turului, elevele lui Alin Pop vor întâlni formația AHC Valeria Motogna, ocupanta locului al șaselea, cu șapte puncte.

HANDBAL FEMININ U17, SERIA G, ETAPA 9

CSM Olimpia Satu Mare – ACS Târgu Mureș 41–38 (20–17)

CSM Olimpia: Elena Efremia Costin – Antonia Maria Boitor, Roberta Bagaian (6 goluri), Sonia Precup (6), Teodora Crăciun, Iulia Pop (7), Patrisia Stanciu, Maria Cristiana Culcean, Sara Maria Șteț, Anastasia Zekovic Vlaic (12), Lavinia Andreicuț (2), Ilinca Maria Petric (3), Daciana Georgiana Ursa, Adelina Ioana Rus, Norina Alexandra Bombar (5), Antonia Maria Andronache.

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