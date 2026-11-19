



Spitalul Județean de Urgență Satu Mare face un nou pas spre eficiență energetică și reducerea cheltuielilor de funcționare. Un număr de 262 de panouri fotovoltaice, instalate pe acoperișul unității medicale, au început deja să producă energie electrică. Investiția a fost realizată prin proiectul transfrontalier SMART ENERGY, iar președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a efectuat joi, 19 noiembrie, o vizită pentru a vedea rezultatele lucrărilor.

Noul sistem fotovoltaic dispune de o putere instalată de 159,82 kWp și este echipat cu trei invertoare, cu o putere totală de 120 kW AC. Energia produsă de panouri va contribui la reducerea cantității de electricitate achiziționate din rețeaua publică și, implicit, la diminuarea facturilor plătite de unitatea medicală.

Investiția este cu atât mai importantă cu cât Spitalul Județean de Urgență Satu Mare înregistrează un consum ridicat de energie electrică, necesar funcționării permanente a aparaturii medicale, instalațiilor și celorlalte echipamente din cadrul instituției.

Economiile realizate vor putea fi direcționate către pacienți

Prin utilizarea energiei regenerabile, conducerea spitalului va avea posibilitatea de a reduce o parte dintre cheltuielile curente, iar resursele financiare economisite vor putea fi redirecționate către îmbunătățirea serviciilor medicale și îngrijirea pacienților.

Totodată, utilizarea panourilor fotovoltaice contribuie la reducerea dependenței de energia electrică achiziționată din rețea și la promovarea unor soluții energetice sustenabile în instituțiile publice.

Iluminat modern și consum redus la Policlinica Veche

Investițiile în eficiență energetică nu se opresc la clădirea principală a Spitalului Județean.

Prin același proiect SMART ENERGY, la Ambulatoriul de specialitate, cunoscut și sub denumirea de Policlinica Veche, vor fi înlocuite toate corpurile de iluminat.

Modernizarea sistemului de iluminat va contribui la reducerea consumului de electricitate și a cheltuielilor de funcționare, reprezentând o altă măsură de eficientizare energetică a infrastructurii medicale din județul Satu Mare.

Proiect european de peste 625.000 de euro

Investițiile sunt realizate în cadrul proiectului transfrontalier SMART ENERGY, implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, în calitate de partener lider, alături de parteneri din Ucraina și Ungaria.

Proiectul beneficiază de finanțare europeană prin Programul Interreg VI-A NEXT Ungaria–Slovacia–România–Ucraina și are o valoare totală de 625.471,86 euro.

Prin aceste investiții, autoritățile județene urmăresc reducerea costurilor energetice ale instituțiilor medicale și utilizarea mai eficientă a resurselor financiare, astfel încât o parte mai mare din buget să poată fi destinată nevoilor pacienților și îmbunătățirii actului medical.