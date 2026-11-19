



Consulul general al României la Szeged, Florin-Trandafir Vasiloni, a participat miercuri, 18 noiembrie 2026, la vernisajul expoziției de artă vizuală contemporană „Athanor”, organizată în spațiile expoziționale ale Institutului Cultural Român din Szeged, Ungaria. Evenimentul a reunit două artiste din România și Ungaria, Suzana Fântânariu și Kovács Johanna, într-un proiect cultural dedicat dialogului artistic și explorării procesului de creație.

Expoziția „Athanor” propune o întâlnire între două personalități ale artelor vizuale contemporane, ale căror lucrări reflectă atât asemănări în abordarea artistică, cât și diferențe de expresie. Proiectul a fost conceput de curatoarea Simona Tănăsescu, fost director al Institutului Cultural Român din Budapesta.

Conceptul expoziției pornește de la o metaforă inspirată din lumea alchimiei. Athanorul, cuptorul cu foc continuu utilizat pentru desăvârșirea Marii Opere, devine simbolul atelierului artistului, un spațiu al transformării, experimentului și creației permanente.

Prin selecția lucrărilor, curatoarea urmărește evidențierea rădăcinilor academice comune ale celor două artiste, dar și a particularităților care le definesc limbajul vizual. Astfel, expoziția invită publicul la reflecție asupra modului în care experiențele și sensibilitățile individuale se transformă în expresii artistice distincte.

Dialog cultural româno-maghiar la Szeged

La deschiderea expoziției au luat cuvântul Simona Tănăsescu, curatoarea proiectului, Andreea Dogariu, director adjunct al Institutului Cultural Român din Budapesta, și Agota Szentannai, responsabilă a filialei din Szeged a instituției culturale românești.

Printre participanți s-a numărat și consulul general al României la Szeged, Florin-Trandafir Vasiloni, care a fost prezent la evenimentul dedicat promovării artei contemporane și consolidării relațiilor culturale dintre România și Ungaria.

Expoziția reprezintă un nou exemplu de colaborare culturală transfrontalieră, oferind publicului maghiar posibilitatea de a descoperi creațiile artistei române Suzana Fântânariu, în dialog cu lucrările artistei Kovács Johanna.

Expoziția poate fi vizitată până în 13 decembrie

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Autoguvernarea Românească din Szeged și se desfășoară la galeria Filialei Szeged a Institutului Cultural Român din Budapesta, situată pe Dugonics tér nr. 2.

Publicul interesat de arta vizuală contemporană poate vizita expoziția „Athanor” până la data de 13 decembrie 2026.

Prin această inițiativă, Institutul Cultural Român continuă promovarea artei și culturii românești în Ungaria, contribuind la dezvoltarea dialogului intercultural și la apropierea comunităților prin intermediul creației artistice.