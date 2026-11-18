65 de ani… o aniversare în Cer și două luni de dor nemărginit… Locale •



Astăzi ar fi trebuit să fie o zi de sărbătoare. Să-ți spunem „La mulți ani!”, să te îmbrățișăm, să-ți vedem zâmbetul și să ne bucurăm împreună de împlinirea celor 65 de ani.Dar astăzi se împlinesc și două luni de când ai plecat dintre noi. Ai lăsat în urmă o tăcere apăsătoare, un gol imens și un dor pe care timpul nu îl poate șterge. Cât de dureros este să te sărbătorim doar în gând, când am da orice să te mai putem îmbrățișa măcar o dată…

Pentru mine, ai fost omul alături de care am împărțit o viață: bucurii, griji, speranțe și amintiri. Locul tău este gol, dar iubirea mea pentru tine a rămas la fel de vie.

Pentru fiul nostru, vei rămâne mereu mama. Oricât de mare ar fi un copil, nu este niciodată pregătit să-și piardă mama.

Pentru nepoții noștri, vei rămâne bunica dragă, a cărei iubire va trăi în amintirile și în sufletele lor. Iar pentru nora noastră, vei rămâne un om drag, parte din familie, al cărui loc nu îl poate lua nimeni.

Astăzi nu avem un tort și nici lumânări pe care să le sufli. Aprindem lumânări pentru tine, ne amintim de clipele petrecute împreună și ne rugăm pentru sufletul tău.La mulți ani printre îngeri, Felicia noastră!

Dumnezeu să-ți odihnească sufletul în pace și lumină!

Nu te-am pierdut din inimile noastre. Ne lipsesc îmbrățișările tale în fiecare zi.

Cu iubire și dor nesfârșit, soțul tău Mircea, fiul tău Răzvan, nora ta Mariana și nepoții tăi Raul și Rareș.

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