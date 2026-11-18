La data de 18 noiembrie a.c., în jurul orelor 01:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Petrești, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Hostanul Mic, din localitatea Ciumești, au oprit în traficul rutier un autoturism condus de un tânăr de 26 de ani, din municipiul Carei.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, fiind indicată o concentrație de 0.30 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Totodată, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.