Unii părinți vin la grădiniță să-și ia copiii, alții vin să ofere lecții. Nu de educație, evident, ci de „așa nu”.

Un șofer de BMW din Satu Mare, venit probabil să-și recupereze odrasla de la grădiniță, a găsit de cuviință să-și arunce mucul de țigară direct din mașină, chiar în fața instituției.

Un gest mic, aproape nesemnificativ, dacă nu ar spune atât de multe despre educația celui care l-a făcut. Mașina germană, probabil cu destule dotări, dar fără opțiunea de bun-simț. Iar scrumiera? Pare că a fost inventată pentru alții.

Nu știm dacă micuțul se numește Cezar, așa cum am putea bănui, dar sperăm sincer că nu va prelua și această lecție practică de la tati: când nu mai ai nevoie de ceva, îl arunci pe geam!

Grădinița se ocupă de educația copiilor. Păcat că, uneori, ar trebui să organizeze câteva ore suplimentare și pentru părinți.

BMW-ul poate fi premium. Comportamentul, însă, rămâne la nivel de chiștoc!