Momente încărcate de emoție, amintiri și bucurie au avut loc la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, unde a fost organizată o petrecere dedicată copiilor născuți prematur. Evenimentul a reunit familii care au trecut prin experiența dificilă a nașterii premature și au avut ocazia să retrăiască momentele care le-au schimbat viața, de această dată cu zâmbetul și bucuria de a-și ține copiii în brațe.

Întâlnirea a fost și un prilej pentru părinți de a împărtăși povești despre primele zile de viață ale micuților, despre teama, speranța și emoțiile trăite în perioada în care copiii lor au luptat pentru fiecare pas înainte.

Mărturiile părinților au fost impresionante. „Cel mai greu a fost să îl văd în incubator și cea mai mare fericire a fost atunci când am putut să îl țin în brațe. Am fost mai fericiți decât atunci când am născut”, a povestit una dintre mame.

O altă mărturie a surprins intensitatea acestor experiențe: „A fost mai frumos decât pentru mamele care primesc copilul în brațe și gata. Ele nici nu știu cum e să fie altfel”.

Reprezentanții spitalului au transmis că fiecare poveste împărtășită în cadrul întâlnirii va rămâne în memoria și sufletul echipei medicale, devenind o sursă de încurajare pentru familiile care vor trece prin aceeași experiență.

Dincolo de dificultățile începutului de drum, astfel de întâlniri au demonstrat că lupta copiilor și a părinților se poate transforma în bucurie, iar imaginile micuților care cresc frumos în brațele familiilor lor reprezintă cea mai frumoasă răsplată.

La final, gazdele le-au transmis un mesaj tuturor micuților sărbătoriți: La mulți ani, copii născuți prematur!



