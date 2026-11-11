Diferențe de peste 2.000 de porții lunar în programul „Masă sănătoasă”, la unele școli din Satu Mare Locale •

Prezența elevilor, raportarea meselor acordate și organizarea școlilor cu efective reduse au fost discutate miercuri, 11 noiembrie, la întâlnirea conducerii Prefecturii cu noua echipă managerială a Inspectoratului Școlar Județean Satu Mare. Programul „Masă sănătoasă” are în județ 10.322 de beneficiari și o alocare de peste 29 de milioane de lei pentru anul 2026.

Prefectul Altfatter Tamás, alături de subprefecții Iancu Mihai-Radu și Bercea Vasile, a avut o ședință de lucru cu inspectorul școlar general Maria Gabriela Ardelean și inspectorii școlari generali adjuncți Nicoleta Foldeș și Lucaci Denes.

Întâlnirea, organizată în contextul preluării recente a mandatelor de către noua conducere a Inspectoratului Școlar, a urmărit stabilirea unei colaborări directe între cele două instituții. Discuțiile au vizat oferta educațională, situația unităților cu puțini elevi și folosirea resurselor alocate învățământului.



Raportarea porțiilor, corelată cu prezența elevilor

Unul dintre punctele analizate a fost aplicarea noii proceduri de raportare în Programul național „Masă sănătoasă”, prin care numărul porțiilor este corelat cu prezența elevilor la cursuri.

Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul Școlar, comparația dintre octombrie 2025 și octombrie 2026 arată o scădere a numărului de elevi înregistrați ca prezenți și beneficiari de masă caldă. În unele unități de învățământ, diferența depășește 2.000 de porții pe lună.

Datele au fost prezentate în contextul necesității unei monitorizări constante a frecvenței școlare, astfel încât raportările să reflecte situația din școli, iar resursele să ajungă la elevii prezenți. Informarea nu stabilește cauzele acestor diferențe.

În anul 2026, programul se desfășoară în 28 de unități administrativ-teritoriale din județ: municipiul Satu Mare, orașele Tășnad, Ardud și Livada și 24 de comune. Sunt incluse 30 de unități de învățământ, cu 10.322 de beneficiari, iar alocarea financiară este de 29.136.000 de lei.

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